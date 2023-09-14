Görme engelli çocukların okuluna bile konmuşlar!

Haber Merkezi

6 Şubat depreminin ardından Maraş Onikişubat ilçesindeki Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İlkokulu’na İl Milli Eğitim personelinin taşındığı belirtildi. Görme engelli özel eğitim öğrencilere bu nedenle özel alan kalmadığını aktaran öğrenci velileri ve öğretmenler şikâyetçi.

Depremlerden sonra Maraş’taki İl Milli Eğitim binası hasar gördü ve müdürlüğün Ar-Ge bölümü, okul binasına taşındı. Öğrencilerin etkinlik yaptığı alanlar ve araç gereçlerinin kullanımı kısıtlandı.

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan ve ismini vermek istemeyen bir öğretmen, “Bir özel eğitim öğretmeni olarak okulumuzdaki düzenin kalıcı olmasını ve Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin Kahramanmaraş’ta bulunan boş kamu kurumlarına taşınmasını istemek öğrencilerimiz adına bizim sorumluluğumuz" dedi.

Ökkeş Çamkesen isimli veli ise şunları söyledi: “Okul binasına el koydu Milli Eğitim. Kahramanmaraş’ta hiç okul kalmamış gibi görme engelliler okuluna el koyuyorsunuz? Bu reva değil. Deprem herkesin başına geldi, hepimizin canları ve malları kayboldu ama bu binanın bizden alınması mantıksız geliyor bize."

Çamkesen, sözlerihi şöyle sonlandırdı: "Görme engelli çocuklar, kantine oturup bir çay içip, yemek dahi yiyemiyorlar. Sağlam okul mu yok? Öğretmenler ve okul müdürü ile konuştuğumuzda ‘yanımızda olduklarını’ söylediler. Şu an hukuki mücadeleye başvurmadık, ancak başvuracağız. Milli Eğitim hakkımızı vermezse, son noktaya kadar hukuki yola başvuracağız. Okullar açılınca yaşananları fark ettik.”