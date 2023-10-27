Görmediği olayı imzalamış

Haber Merkezi

İstanbul’da 2021 yılındaki 19. LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde polisin şiddet uygulayarak gözaltına aldığı AFP foto muhabiri Bülent Kılıç hâkim karşısına çıktı. ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ile suçlanan Kılıç’ın duruşması İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tanıklık için gelen iki polis memuru Ercan Tuğay ve Cemal Tuzak olayı hatırlamadıklarını söyledi. Tuzak, ‘‘Topluluk olarak hareket ettiğimiz için ben de tutanağı imzaladım’’ dedi. Hâkim Özlem Akyıldız, ‘‘Böyle iş mi olur, görmediğin olayın tutanağına grup yapacağız diye neden imza atıyorsun’’ diye sordu. Olayın görüntülerinin izlenmesine hükmeden mahkeme davayı 15 Şubat 2024’e erteledi.