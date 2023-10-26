Kılıçdaroğlu’nun ‘affetmeyeceğiz’ dediği polis, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasından açığa alındı

Ankara’da toplumsal muhalefetin hemen her eyleminde uyguladığı şiddet ile boy gösteren eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mukaddet Kardiyen’in Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alındığı ortaya çıktı.

Ankara’daki protestolarda eylemcilere uyguladığı şiddet ile gündeme gelen eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen’in açığa alındığı öğrenildi.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilen, 1. sınıf emniyet müdürü olan eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan, açığa alındı. Aslan’ın yanı sıra, eski Emniyet Müdür yardımcıları Volkan Murat Kaşıkçı ve Mukadder Kardiyen’in de açığa alındığı öğrenildi.

Açığa alınan eski Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aslan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya en yakın isimlerden biri olarak biliniyordu. Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı’na getirilmesinin ardından Aslan, kızak görev olarak tabir edilen polis başmüfettişliğine atanmıştı.

Çorlu Tren Katliamı ailelerinden Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na, hekimlerden kamu emekçilerine, kadınlar ve LGBTİ+’lardan üniversitelilere kadar pek çok kesim Kardiyen yönetimindeki polislerce saldırıya uğramıştı. CHP hakkında soru önergesi vermiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.

2022’nin Ağustos ayında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine yönelik Ankara’da gerçekleşen polis müdahalesine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğlu da tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, eylemciler arasındaki bir kadını “Al bunu” diyerek hukuksuz biçimde gözaltına aldıran Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen için, “O kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!” demişti.