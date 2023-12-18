Görsel bir şölen

Ahmet Yeşil’in İstanbul Taksim Brieflyart Galeri’deki sergisi, onu tanımış olanlar için heyecan verici bir buluşma, tanımayanlar için ise büyüleyici bir karşılaşma.

Nazım ALPMAN

Mersinli ressam Ahmet Yeşil “İzler” adlı sergisini Taksim’deki brieflyart galeride 14 Aralık Perşembe günü açtı. Sergi 14 Ocak 2024’e kadar gezilebilecek. Sanatçının kaçıncı sergisi olduğunu yazabilmek kolay değil. Kişisel sergilerinin 100’ü geçeli epeyce zaman oluyor. Katıldığı karma sergileriyse 300’ün üzerinde olduğu biliniyor.

Ahmet Yeşil ile 2000’lerin ilk yılında Mersin’de tanışmıştım. Demek ki çeyrek yüzyıl uzanan bir dostluk söz konusu. Onu tanıdığım zaman “halatlı” dönemi başlamıştı. Mersin’deki atölyesinde resimlerin ilk gördüğümde çarpılmış gibi olmuştum. Bu stille bir tablo -belki- yapılabilirdi. Ama bütün tuvalleri halat üzerinden geçirip farklı hikayeler anlatabilmesi -görmeden- kesinlikle inanılacak gibi değildi.

Ahmet Yeşil’in eserlerini basılı olarak görenlerin ilk tepkisi şöyle oluyordu: Bilgisayarla mı yapılmış bunlar? Çok zor ve zahmetli işler için kullanılan “iğneyle kuyu kazmak” deyimi Ahmet Yeşil’in tablolarının yanında hafif kalır. Halatla resim yapmak devasa tablolar üretmek belki de Ahmet Yeşil’in hayata karşı dik duruşunun da bir yansıması olarak görülebilir.

Resme Mersin’de başlayan Yeşil yaşadığı şehirden yola çıkarak gitmediği ülke, sergi açmadığı şehir kalmamış. Türkiye dışında Almanya, Hollanda, Amerika, Kanada, Hindistan, Tayland, Çin onun uluslararası rotasını bazı noktaları…

BÜYÜLEYİCİ KARŞILAŞMA

Eserleriyse İngiltere Kraliyet Koleksiyonunda, Kushimoto Türk Müzesinde, Türkiye Cumhurbaşkanlığı koleksiyonunda, Eczacıbaşı, Akbank, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi koleksiyonlarında bulunuyor.

Sergi kataloğunu kaleme alan sanat yazarı ve eleştirmen Fırat Arapoğlu, İzler sergisi için Görsel bir şölen” ifadesini kullandıktan sonra diyor ki: “Ahmet Yeşil’in çalışmalarında renk kullanımı, kompozisyon ve tema vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Doğanın güzelliği ve geçişler, ustaca yakalanır. Böylece doğanın dönüşümü, yaşamsal süreklilik ve kaçınılmaz olan, sanatçının çalışmalarında ustaca betimlenir.”

Ahmet Yeşil’in İstanbul Taksim brieflyart galerideki sergisi, onu tanımış olanlar için heyecan verici bir buluşma, hayatında hiç Ahmet Yeşil sergisi gezmemiş olanlar için büyüleyici bir karşılaşma olacaktır.

Değerli sanat eleştirmeni-yazar Fırat Arapoğlu’nun tespiti serginin ve Ahmet Yeşil’in hakkını teslim ediyor: “Görsel bir şölen!”