Görüntü yönetmeni Berke uğurlanıyor

Kültür Sanat Servisi

55 yaşında hayatını kaybeden görüntü yönetmen İlker Berke, bugün Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Altın Portakal Film Festivali’nde sansürle gündem olan ‘Kanun Hükmü’ filminin de görüntü yönetmeni olan Berke bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ölüm haberini 'Kanun Hükmü' belgeselinin yönetmeni Nejla Demirci önceki akşam şu ifadelerle duyurdu: “Sosyal medya hesabından duyurdu: “Kanun Hükmü” belgesel ekibinden görüntü yönetmeni sevgili dostum güzel insan İlker Berke’yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var. O telefona bakamadım… o telefona geri dönemedim.” Berke, çok sayıda sinema ve televizyon filminin, kısa filmin, dizinin, belgeselin, tanıtım ve reklam filminin, klip ve kamu spotunun görüntü yönetmenliğini yapmıştı."Tepecik Hayal Okulu", "Kayıp Şehir", "Kapan", "Papatya" ve "Tatar Ramazan: Ben Bu Oyunu Bozarım", Berke'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği yapımlar arasında yer alıyordu.