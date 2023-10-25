Görüntülü işkence davası: 4 sanığa, 6 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezası

Bursa'da, tartıştıkları Cengiz B.'yi ofislerinde, maske takarak, müzik eşliğinde saatlerce döverek işkence yapıp, yaşananları görüntüleyen 4 sanığa 6 yıl 8 ay ile 10 yıl arasında hapis cezaları verildi.

Bursa'da, tartıştıkları Cengiz B.'yi (54) ofislerine getirip, maske takarak, müzik eşliğinde saatlerce döverek işkence yapıp o anları görüntüleyen oto kiralama şirketi sahibi tutuklu sanıklar Melih Karalar (28) ve Ahmet Duran Uçar (31) ile tutuksuz sanıklar Yunus Emre Koşar (35) ve Muzaffer Veyisoğlu'nun (21) yargılamasında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü 4 sanığa ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’, ‘yaralama’ ve ‘yağma’ suçlarından 6 yıl 8 ay ile 10 yıl arasında hapis cezaları verdi.

Bursa'da inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Cengiz B., geçen yıl aralık ayında Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar'ın işlettiği oto kiralama işletmesinden araç kiraladı. Cengiz B., günü bitince aracı teslim etti. Cengiz B. ile Karalar ve Uçar arasında, araçla kaza yaptığı iddiasıyla çıkan küfürlü tartışma husumete döndü. Karalar ve Uçar, Cengiz B. ile ortak arkadaşları olan Yunus Emre Koşar'dan buluşma sağlamalarını istedi. Müteahhit olan Yunus Emre Koşar ile arkadaşı Muzaffer Veyisoğlu, Cengiz B.'yi arayıp, iş görüşmesi bahanesiyle yanına çağırdı. Kendi ofisinde görüşmek istediğini söyleyen Yunus Emre Koşar., Cengiz B. ile otomobile doğru yöneldi. Bu sırada ellerinde bıçakla bekleyen Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar, Cengiz B.'yi zorla otomobile bindirip, kendi ofislerine götürdü.

GÖZLERİNİ HAVLU İLE KAPATTILAR

Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar, ofislerine getirdikleri Cengiz B.'yi kulağını kesmekle tehdit edip, darbetti. Karalar ve Uçar, Cengiz B.'nin burnunu ve gözlerini havlu ile kapatıp ağzına su dökerken, Muzaffer Veyisoğlu o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Karalar ve Uçar, müzik açarak bir süre dövdükleri Cengiz B.'nin cebindeki 1300 lirayı da aldı. Saatlerce şiddete maruz kalan Cengiz B. ise bayıldı.

Cengiz B. bir süre sonra kendine geldi. Karalar ve Uçar, yüzüne maske takıp, darbettikleri Cengiz B. ile fotoğraf çektirdi. Saatlerce işkence yaptıkları Cengiz B.'ye tatlı yedirip, çay ile su içiren iki şüpheli, "Bize 25 bin lira getireceksin. Aksi halde bu görüntüleri sosyal medyada yayınlarız" diyerek tehdit etti. Cengiz B.'ye taksi çağıran Karalar ve Uçar, ücreti de ödeyip, onu evine gönderdi.

POLİS MERKEZİNE GİDİP, ŞİKAYETÇİ OLDU

Bindiği taksi ile polis merkezine giden Cengiz B., yaşananları anlatıp, şüphelilerden şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, Melih Karalar, Ahmet Duran Uçar, Yunus Emre Koşar ve Muzaffer Veyisoğlu'nu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Melih Karalar, Ahmet Duran Uçar ve Muzaffer Veyisoğlu tutuklandı, Yunus Emre Koşar ise serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma', 'özel hayatın gizliğini ihlal ve şantaj' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘BEN STAJYERİM’ DİYEN SANIĞA TAHLİYE

Yapılan duruşmalarda yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklardan Ahmet Duran Uçar, “Bize, kiralık aldığı otomobilin ücretini ödemedi. Araca zarar verdi. Konuşmak için aradığımızda bizlere küfretti. İddia edildiği gibi onu dövmedik. Helalleştik. Suçsuzuz" dedi.

Oto kiralama şirketinde stajyer olarak çalıştığını belirtip, “Olay günü ben, korktuğum için sadece görüntü çektim" diyen Muzaffer Veyisoğlu ara kararla tahliye edilirken, diğer sanıklardan Melih Karalar ve Yunus Emre Koşar olayda hiçbir suçlarının bulunmadığını söyledi.

İŞKENCEYİ YAPAN DA GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN DE CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, sanıklar ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada kararını açıkladı. Suçu sabit görülen 2’si tutuklu 4 sanık, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Duran Uçar ile Muzaffer Veyisoğlu'na, ‘yağma’ suçundan 8 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıkların zararı gidermesinden dolayı cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. Melih Karalar'a, ‘tehdit' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verilirken, ‘yaralama’ suçundan verilen 5 ay hapis cezası ise ertelendi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Melih Karalar ile Ahmet Duran Uçar'ın tutukluluk halinin devamına hükmederken, tutuksuz sanıklar Muzaffer Veyisoğlu ile Yunus Emre Koşar ise karar istinaf mahkemesinde onanırsa tutuklanacak.