Göstermelik değil, gerçek adalet talebi

İslahiye’de meydana gelen depremde 25 kişinin yaşamını yitirdiği Gözde Apartmanı davası dün görüldü. Davada mağdur ailelerin avukatlarının tüm talepleri reddedildi.

Haber Merkezi

6 Şubat depreminde Antep’in İslahiye ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, tutuklu sanığın bulunmadığı Gözde Apartmanı davasında avukatların bütün talepleri reddedildi. Davanın 4’üncü duruşması dün İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

YENİ RAPOR İSTEMİ

“Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan 5 sanığın katılmadığı duruşmada, yakınlarını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mağdur ailelerin avukatlarından Ergin Sözen, tutuksuz sanıkların “olası kast” suçundan yargılanmalarını talep etti.

Sözen, dosyadaki bilirkişi raporunun yetersizliği sebebiyle yeni bilirkişi raporu alınmasını, Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) müzekkere yazılarak Gözde Apartmanı’na ilişkin herhangi bir deprem raporu/tutanak hazırlanıp hazırlanmadığının sorulmasını, dosyada zemin etüt raporu olmadığından bu hususta araştırma yapılmasını, kamu görevlileri için yürüyen soruşturmanın beklenilmesini talep etti. Verilen aranın ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tüm talepleri reddederek bir sonraki duruşmayı 5 Haziran 2024 tarihine erteledi. Davaya katılan Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca gerçek adaletin sağlanması için kamunun da sorumluluğunun ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Karaca “Göstermelik suçlular, toplumun gerçek sorumlulara karşı duyduğu öfkeyi dindirmeye yönelik yargılamalar değil, gerçek adalet istiyoruz" dedi.

Yaşanan facianın ardından İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda tutuklu sanıklar bina müteahhidi Ali Ş. ve teknik uygulama sorumlusu Seyfettin K. ile adli kontrol uygulanan tutuksuz sanıklar Devrim Y. ile İbrahim Ç. ve Kamil Ç. hakkında iddianame hazırlanmış, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlaması yöneltilen sanıklar hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapsi talep edilmişti. Davanın bir önceki duruşmasında tutuklu sanıklar tahliye edilirken, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbiri de kaldırılmıştı.