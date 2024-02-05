Göz göre göre ölüme mahkûm ediliyoruz

Haber Merkezi

İstanbul Ataşehir’de imar sorunu nedeniyle kentsel dönüşüm yapamayan mahalle sakinleri, İçerenköy İmar Mağdurları Platformu adı altında toplanarak eylem yaptı. Mahalle sakinleri, 1993 yılında Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan nazım imar planının kendilerinden kaçırıldığını ve imar haklarının ellerinden alındığını iddia etti. İçerenköy Mahallesi’nin en eski sakinlerinin oturduğu bölgelerde imar haklarının geri verilmesini talep eden grup, 40 yıllık mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.

Burada konuşan Cengiz Özkanca, İçerenköy’ün toplam 450 dönüm içerisinde yaklaşık 3 bin 500 bağımsız, şahsi tapusu olan 30 bin nüfusuyla kentin en kalabalık mahallelerinden olduğunu belirtti. Özkanca, "Yıllarca bürokratik sorunlar ile çarpık yapılaşma sonucu 40-50 yıllık yapılar ömrünü tamamlamış ve insanlar çürük binalarda oturuyor. Yaklaşık 30 bin insan, olası İstanbul depreminde, imar probleminden dolayı, göz göre göre ölüme mahkûm edilmiştir" dedi.

DEPREME DAYANIKSIZ

Mahallenin belirli kısımlarına imar verildiğini ancak en eski sakinlerin oturduğu bölümlerde ise imar haklarının ellerinden alındığını anlatan Özkanca, kendilerinden sonra yapılan binaların yıkılıp depreme dayanıklı yeni yapılarla tekrar inşa edildiğini söyledi. Özkanca, imar mağdurları olarak yetkililerden çözüm üretmelerini beklediklerini belirtti.