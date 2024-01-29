Göz ve çocukta randevu çilesi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürekli övdüğü Sağlıkta Dönüşüm Programı alarm veriyor. Çocuk, göz, KBB gibi bölümlerde randevu çilesi yaşanıyor. Hastalar ya acil servislere ya da özel hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Hekimler “Bir yılda 150 milyon acil başvurusu var. Sistem tıkandı.” diyor.

Sibel BAHÇETEPE

İktidarın her fırsatta övdüğü sağlık sistemi tıkanmış durumda. Sistemden ne hastalar memnun ne de hekimler. Özellikle kış aylarında artan üst solunum yolu hastalıkları çocukların sıklıkla hastalanmasına yol açıyor. Ancak kamu hastanelerinde çocuk hastalıkları polikliniklerinden randevu bulmak bir hayli zor. Ayrıca göz, kulak burun boğaz (KBB), kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı bölümlerinde de randevu bulmak oldukça güç. Maddi durumu yeterli olanlar özel hastanelere giderken parası olmayanlar ise haftalarca, hatta bazen aylarca randevu açılmasını ve sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Fakat randevu çilesi nedeniyle acillere akın eden hastalar da var. Bu durum hem acil servislerin yükünü artırıyor hem de “gerçek” acil tedavi edilmesi gereken yurttaşların tedaviye erişiminde sıkıntılara neden oluyor.

81 İLDE ARAŞTIRMA

Randevu bulamamaktan mustarip olan hastalar, ‘‘Hani sağlık ücretsizdi?’’ diyerek özel hastanelere gitmek zorunda kalmalarını eleştiriyor. Hekimler de ‘‘Bu durum sürdürülemez” değerlendirmesi yapıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya, 22 Ocak’ta 08.00 ile 10.00 ve 20.00-22.00 arası 81 ilde 4 branşta Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sorgulaması yaptı, değerlendirmeye 20.00-22.00 arası randevu sorgulamasını aldı. Buna göre, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile KBB, kadın hastalıkları ve doğum, göz hastalıklarında randevu bulmak bir hayli çileli. Yalçınkaya’nın araştırmasına göre, bu branşlarda bulunamayan randevu oranı yüzde 49. Yalçınkaya, ‘‘Son dönem acillerde oluşan kuyruğun asıl nedeni, hastaların gün içinde randevu bulamaması’’ diyor. Araştırmanın sonucu özetle şöyle:

Çocuk sağlığı ve hastalıkları branşında 79 ilde randevu bulunamamış olup bulunamayan randevu oranı yüzde 98 olarak tespit edildi. Sadece 2 ilde Burdur ve Ankara’da ileri tarihlerde randevu bulundu.

KBB branşında ise 40 ilde randevu bulunamadı. Bulunamayan randevu oranı yüzde 49.

Göz hastalıkları branşında 34 ilde randevu bulunamadı, bulunamayan randevu oranı yüzde ise 42.

Kadın hastalıkları ve doğum branşında ise 7 ilde randevu bulunamadı.

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UZMANLIK ALANLARINDA CİDDİ SIKINTILAR MEVCUT

Yalçınkaya’nın yaptığı sorgulama, kamu hastanelerinin yükünü gözler önüne sererken İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan’a göre yetkililerin bir planlama yapmaması sorunu derinleştiriyor. Prof. Erdoğan, aralarında çocuk hastalıkları branşının da bulunduğu bazı alanlarda uzmanlaşmaya olan ilginin giderek azaldığına işaret etti. Erdoğan, bunun nedeninin ‘‘ağır çalışma koşulları ve hasta yükü” olduğunu söylüyor. Erdoğan, şu saptamalarda bulundu: ‘‘Böyle olunca hekimler bu alanları seçmek istemiyor, kamudan kaçışlar oluyor. Özellikle bazı branşlarda randevu bulunamamasının nedeni buralardaki uzman sayısının azlığı, dağılımındaki eşitsizliği, uzmanların yeterince desteklenmemesi gibi nedenler sonucu hekimlerin özele kayması ya da istifa etmesi gibi nedenler sayılabilir.”

ACİLDE 633 HASTA

Erdoğan, sözlerini şöyle noktalıyor: “Geçen gün bir yakınımı Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin aciline kaldırılmıştı. Bir cumartesi günüydü ve ambulanstaki arkadaşların demesine göre, çok sakin bir gündü. Buna rağmen ‘yeşil alan’ denilen yerde 633’üncü hastayı gördüm, sabaha kadar ne olacak kim bilir? Bu durum sürdürülemez.”