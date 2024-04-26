Gözaltına alınan 3 gazeteci hakkında tutuklama talep edildi, 6'sı serbest bırakıldı

Dört gündür gözaltında tutulan Kürt gazeteciler İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Üç gazeteci tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken altı gazeteci ise serbest bırakıldı.

Güncel 26.04.2024 16:59 Giriş: 26.04.2024 16:59

Güncelleme: 26.04.2024 17:14 Kaynak: Haber Merkezi

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