Gözaltına alınan 3 gazeteci hakkında tutuklama talep edildi, 6'sı serbest bırakıldı
Dört gündür gözaltında tutulan Kürt gazeteciler İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Üç gazeteci tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken altı gazeteci ise serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 9 gazeteciden Mehmet Aslan, Erdoğan Alayumat ve Esra Solin Dal tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul'da gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Esra Solin Dal, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Enes Sezgin ile gazeteciler Saliha Aras, Yeşim Alıcı, Beste Argat Balcı, Şirin Ermiş ve Erdoğan Alayumat sabah Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi.
ÜÇ GAZETECİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Artı Gerçek'in haberine göre, gazetecilerin savcılık ifadeleri tamamlandı. Ardından Esra Solin Dal, Mehmet Aslan ve Erdoğan Alayumat tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Diğer altı kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.