Gözaltına alınan Halk TV programcısı Serhan Asker serbest bırakıldı
Halk TV ekranlarında yayınlanan Görkemli Hatıralar programını sunan Serhan Asker, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklama ile çekim için geldiği İzmir'de gözaltına alındığını duyurdu. Asker, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İzmir'de havaalanında gözaltına alınan Halk TV programcısı Serhan Asker, serbest bırakıldı.
Halk TV'de hafta sonu yayınlanan Görkemli Hatıralar programının sunucusu ve Sorumlu Müdür Serhan Asker, gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Asker, programın çekimi için geldiği İzmir'de havaalanında polisler tarafından uçaktan 'alındığını' belirtti.
Asker'in paylaşımı şu şekilde:
"Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldigim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım...
Hakkımda yakalama emri varmış..."
Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldigim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım...— Serhan Asker (@Serhan_Asker) October 6, 2023
Hakkımda yakalama emri varmış...
Serhan Asker, götürüldüğü İzmir Adliyesi'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Serbest bırakıldım...— Serhan Asker (@Serhan_Asker) October 6, 2023
En çok da babama anneme üzüldüm. Çok üzüldüler..
Neyse hemize geçmiş olsun...