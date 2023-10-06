İzmir'de havaalanında gözaltına alınan Halk TV programcısı Serhan Asker, serbest bırakıldı.

Halk TV'de hafta sonu yayınlanan Görkemli Hatıralar programının sunucusu ve Sorumlu Müdür Serhan Asker, gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Asker, programın çekimi için geldiği İzmir'de havaalanında polisler tarafından uçaktan 'alındığını' belirtti.

Asker'in paylaşımı şu şekilde:

"Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldigim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım...

Hakkımda yakalama emri varmış..."

Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldigim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım... Hakkımda yakalama emri varmış...

Serhan Asker, götürüldüğü İzmir Adliyesi'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldım...



En çok da babama anneme üzüldüm. Çok üzüldüler..



Neyse hemize geçmiş olsun...