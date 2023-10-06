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Gözaltına alınan Halk TV programcısı Serhan Asker serbest bırakıldı

Halk TV ekranlarında yayınlanan Görkemli Hatıralar programını sunan Serhan Asker, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklama ile çekim için geldiği İzmir'de gözaltına alındığını duyurdu. Asker, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Güncel
  • 06.10.2023 13:03
  • Giriş: 06.10.2023 13:03
  • Güncelleme: 06.10.2023 17:10
Kaynak: Haber Merkezi
Gözaltına alınan Halk TV programcısı Serhan Asker serbest bırakıldı
Fotoğraf: halktv.com.tr

İzmir'de havaalanında gözaltına alınan Halk TV programcısı Serhan Asker, serbest bırakıldı.

Halk TV'de hafta sonu yayınlanan Görkemli Hatıralar programının sunucusu ve Sorumlu Müdür Serhan Asker, gözaltına alındığını duyurdu. 

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Asker, programın çekimi için geldiği İzmir'de havaalanında polisler tarafından uçaktan 'alındığını' belirtti. 

Asker'in paylaşımı şu şekilde:

"Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldigim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım...

Hakkımda yakalama emri varmış..."

Serhan Asker, götürüldüğü İzmir Adliyesi'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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