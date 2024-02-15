Gözaltına alınan Sedat Cezayirlioğlu adliyeye sevk edildi
Uzun süredir bölgede madene karşı mücadele eden ve dün gözaltına alınan Sedat Cezayirlioğlu adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun süredir bölgede madene karşı mücadele eden ve Erzincan İliç’teki maden faciasına ilişkin açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan çevre aktivisti Sedat Cezayirlioğlu adliyeye sevk edildi.
T24'e konuşan Cezayirlioğlu, dün gözaltına alındıktan sonra geceyi Jandarma nezaretinde geçirdiğini söyledi.
Cezayirlioğlu, savcılık ifadesi için adliyeye sevk edildiğini bildirdi.
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