Özgür Özel, Sedat Cezayirlioğlu’nun avukatı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uzun süredir bölgede madene karşı mücadele eden ve dün gözaltına alınan Sedat Cezayirlioğlu’nun avukatı Ekrem Sefa Özdemir ile görüştü.

Güncel 15.02.2024 13:46 Giriş: 15.02.2024 13:46

Güncelleme: 15.02.2024 13:55 Kaynak: Haber Merkezi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, uzun süredir bölgede madene karşı mücadele eden ve Erzincan İliç’teki maden faciasına ilişkin açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan çevre aktivisti Sedat Cezayirlioğlu’nun avukatı Ekrem Sefa Özdemir ile telefonla görüştü. Özgür Özel, Cezayirlioğlu’nun durumu hakkında bilgi aldı. Cezayirlioğlu’nun avukatlarına dosyanın gösterilmemesini eleştiren Özel, Sedat Cezayirlioğlu’nun 'yürek acısıyla' söylediği sözlerin Dezenformasyon Yasası kapsamına alınarak cezalandırılmak istenmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Özel, İliç’teki mücadelenin yanında olduklarını iletti. NE OLMUŞTU? Uzun süredir madene karşı hukuki mücadele veren Sedat Cezayirlioğlu, dün yaptığı bir açıklama nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınmıştı. BirGün facianın yaşandığı İliç'te: Madene karşı direnen yurttaş gözaltına alındı! BirGün, İliç'te: Bu bir doğa olayı değil, ihmaller zinciri!