BirGün facianın yaşandığı İliç'te: Madene karşı direnen yurttaş gözaltına alındı!

Maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç'te arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Maden sahasına giden yollar kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldı. Uzun süredir bölgede madene karşı mücadele eden Sedat Cezayirlioğlu ise 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.

Gökay BAŞCAN

Erzincan İliç’te bulunan ve tüm itirazlara rağmen kapatılmayan Çöpler Altın Madeni’nde beklenen felaket yaşandı.

2022’de 50 ton siyanürlü suyun sızmasına rağmen kapatılmayan, kapasite artırımına onay verilen madende yığın liç alanında çökme meydana geldi.

9 işçinin toprak altında kaldığı madende arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

SEDAT CEZAYİRLİOĞLU GÖZALTINDA

Öte yandan kolluk kuvvetleri, maden sahasına giden tüm yolları kapatmış durumda. Giriş çıkışlara izin verilmezken İliç halkının bekleyişi sürüyor.

Uzun süredir madene karşı hukuki mücadele veren Sedat Cezayirlioğlu ise ise 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.

İliç merkezde ise madenin durdurulmasına dolayı yoğunluk yaşanıyor. Taşeron şirketler ve madenci şirket ikinci bir emre kadar çalışanlara izin verdiğini duyurdu.

LİÇ, KAPASİTE ARTIRIMINI KALDIRAMADI

İşçiler, arkadaşlarının göçük altından çıkarılmasını beklerken dikkat çektikleri ilk mesele kapasite artırımı oluyor. Yıllardır biriken liçin, kapasite artırımıyla birlikte kaldırmayacak bir boyuta ulaştığı ifade ediliyor.

3 SENE ÖNCE YARIKLAR OLUŞMUŞ

3 sene önce liç yığınında yarıklar olduğunu ve pasa malzemeyle etrafına dolgu yapıldığını belirten işçiler, "Doğal afet değil, taşlı bölge burası, kayma olmaz. Ancak biriktilen yığını liç kaldırmadı. Gece olsaydı felaket daha da büyük olur, olan yine garibana oldu" diyor.

"İLİÇ GEÇİMİNİ MADENDEN SAĞLIYOR"

Madene karşı uzun süresidir mücadele eden bölge halkından Eşref Demir, "İliç, geçimini tamamen madenden sağlayan bir ilçe haline geldi. Burası önceden küçükbaş hayvancılığın, Erzincan tulum peynirinin merkeziydi. Sadece bizim köyde altın madeninden önce 45 bin küçükbaş hayvancılık vardı. Bu sayı şimdi 2 bin, 3 bin civarına düştü" bilgisini verdi.

"KÖTÜ NİYETİN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"

"Biz 8 yıldan beridir mücadele ediyoruz bağırıyoruz, çağırıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz" diyen Demir, şöyle devam etti:

"AİHM eylem davamız var, Anayasa Mahkemesi'nde davamız var, Danıştay'dan dönen davalar var. Sonuç, şu üniversite mezunu bir arıcının, lise mezunu bir makinistin görebildiğini devletin kurumları da çok iyi görüyordu, biliyordu. Ön göremediler demek yanlış olur. Kötü niyet... Görüyorlardı ama kötü niyetliydiler. İşte bugün de kötü niyetin bedelini ödüyoruz."

"PATLAMANIN YANLARDAN OLMASI FACİANIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DÜŞÜRDÜ"

"Yetkililerin yaptıkları şey şu, enkazı nasıl kaldıracağız? Devlet önlemini alamayan kamu kurum ve kuruluşları bugün enkazı kaldırmak için iki gündür içerde beyin fırtınası yapıyorlar" tepkisini gösteren Demir, şu bilgileri paylaştı:

"Hâlâ olay yerine müdahale bile edemiyorlar çünkü şu an altın üretiminin yapıldığı döküm sahası siyanür solüsyonunun verildiği alan. Bu alanın altında membran vardı. Yukarıdan damlama yöntemiyle yukarıdan membranın olduğu fabrikaya gidiyordu. Bu kazadan sonra toprak direkt membransız toprağa dokundu.

Bu saatten sonra siyanür solüsyonu artık toprağın içine karışarak yer altı sularına gitti. Büyük bir facia, patlamanın yanlardan olması bir nebze facianın büyüklüğünü düşürdü. Eğer önlere doğru bir akıntı olmuş olsaydı tesisin tamamı gidiyordu. Bu da daha büyük bir yıkıma ve daha çok can kaybına sebep olacaktı."