İliç'teki maden faciasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen göçükle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı belirtilen faciayla ilgili saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın defalarca kapasite artırımını onayladığı madende dün yaşanan çökme sonucu, tonlarca tehlikeli kimyasal toprağa karışmış ve 9 işçinin göçük altında kaldığı belirtilmişti.
Olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtilirken öğle saatlerinde aralarında maden saha görevlisinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
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