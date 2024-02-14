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İliç'teki maden faciasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen göçükle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 14.02.2024 11:52
  • Giriş: 14.02.2024 11:52
  • Güncelleme: 14.02.2024 12:06
Kaynak: Haber Merkezi
İliç'teki maden faciasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı belirtilen faciayla ilgili saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın defalarca kapasite artırımını onayladığı madende dün yaşanan çökme sonucu, tonlarca tehlikeli kimyasal toprağa karışmış ve 9 işçinin göçük altında kaldığı belirtilmişti.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtilirken öğle saatlerinde aralarında maden saha görevlisinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. 

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