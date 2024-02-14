Erzincan'da maden ocağında çökme: Bakanlardan "siyanür sızıntısı" açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Alparslan Bayraktar, Erzincan'da çökmenin meydana geldiği maden alanında arama kurtarma çalışmaları ve siyanür sızıntısı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran bakanlar, şu ana dek herhangi bir siyanür sızıntısına rastlanmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç İlçesi'ndeki öpler Altın Madeni’nde yığın liç maden alanının çökmesinin ardından olayın yaşandığı alanda bulunan kayıp 9 kişiden 5' inin bir konteyner içinde, 3' ünün aynı bölgede bir araç içinde, diğer 1 kişinin ise farklı bölgede bir araç içinde olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yerlikaya, "100 dönüme yayılan 10 milyon metreküplük topraktan bahsediyoruz. Adli ve idari soruşturma devam ediyor" dedi.

Yerlikaya, siyanür sızıntısına ilişkin de "Düzenli olarak yapılan ölçümler ve sonuçları açıklanıyor. Fırat Nehri boyunca numuneler alındı. Endişe edecek bir şey yok" ifadesini kullandı.

"SON DENETİM AĞUSTOS AYINDA YAPILDI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da maden ocağına en son ağustos ayında denetim yapıldığını, bu denetimde de herhangi bir tespit bulunmadığını kaydetti. Bayraktar, "Bu zaman içinde ne olmuş olabilir, araştırmamız devam ediyor. En son denetim ağustos ayında yapıldı. İşletmenin ruhsatı var. Birinci önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan çıkarabilmek" diye konuştu.

Siyanür tehlikesine ilişkin de konuşan Bakan Bayraktar, "Sürekli ölçümler yapılıyor. Şu anda endişe edilecek bir şey yok" dedi.

MADEN OCAĞINDAKİ ÇÖKME

Dün (13 Şubat) 2021’de 50 ton siyanürlü suyun sızmasına rağmen kapatılmayan, kapasite artırımına onay verilen Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni’nde yığın liç alanında çökme meydana geldi. İşçiler göçük altında kalırken tehlikeli kimyasallar toprağa karıştı. İçişleri Bakanlığı 667 çalışandan 9’una ulaşılamadığını söyledi.