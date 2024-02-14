Erzincan'daki çökme faciası: Çevre Bakanlığı'ndan 'kirlilik' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Sabırlı ve Çöpler Dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan kontrollerin yapıldığı belirtilerek "Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir" denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'teki maden sahasında meydana gelen göçüğün ardından Sabırlı ve Çöpler Dereleri ve Fırat Nehri'nin yer aldığı bölgede kirliliğin tespit edilmediğini duyurdu.

Bakanlık, Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı faciayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlk andan itibaren Sabırlı ve Çöpler Dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak anlık numuneler alınmaya başlanmış ve takibi yapılmaktadır. Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir" denildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sonrasında toprak kaymasını önlemek amacıyla menfezlerin önünde de bir sedde yapılmıştır. Ayrıca bölgeden numuneler alınıp sürekli takip etmek üzere Bakanlığımızdan 10 kişilik uzman ekiple birlikte 2 georadar, 1 multistation, 2 set izleme cihazlarının bulunduğu 2 mobil cihaz ve mobil laboratuvarın da yer aldığı ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, ekiplerimiz titizlikle çalışmaya başlamış ve devam etmektedir."

"BİR KİRLİLİK TESPİT EDİLEMEDİ"

Bölgede yağmur ve benzeri nedenlerle oluşabilecek akış sularının toplanması için yüzey suyu toplama havuzu yapıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olabilecek herhangi bir akış durumunda atık depolama barajına verilecek sistem oluşturulmuştur. Bakan yardımcımız ile birlikte jeoloji, maden ve çevre alanında uzman 10 bilim insanı ile sahada çalışmalar sürdürülmektedir. İlk andan itibaren Sabırlı ve Çöpler dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak anlık numuneler alınmaya başlanmış ve takibi yapılmaktadır. Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir."