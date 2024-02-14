Anagold Madencilik'in iddiası: Çökme nedeniyle çevresel kirlilik olmadı

Anagold Madencilik, Erzincan'daki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen yığın licin çökmesine ardından Karasu Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını ifade etti. Şirket ayrıca yığın licin çökmesi nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik olmadığını iddia etti.

Anagold Madencilik, Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen yığın licin çökmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, salı günü 14.28'de meydana gelen çökme sonrası profesyonel ekipler tarafından olayın sebebine ilişkin araştırmanın başladığı kaydedildi.

Kazanın "yığın linç alanının kaymasından kaynaklı" olarak meydana geldiği aktarılan açıklamada, konunun atık depolama havuzu ile bir ilgilisi olmadığı, söz konusu konu ile ilgili herhangi bir tehlikenin bulunmadığı öne sürüldü.

Yığın licin çökmesi nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmadığı iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazaya rağmen tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır. 6 noktadan yüzey suyu numunesi alınmıştır. Alınan numuneler normal değerlerdedir ve herhangi bir kirlenme söz konusu değildir. Karasu (Fırat) Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır. Şu ana kadar kayan toprak altında 9 çalışanımızın olduğu belirlenmiştir. Çalışma arkadaşlarımız için arama ve kurtarma çalışmaları sahamıza gelen tüm kamu kurum ve kuruluşların desteği ile devam etmektedir."

Açıklamada, şirketin kamuoyunu olayın detayları konusunda düzenli olarak bilgilendireceği, nedenlerini net bir şekilde açıklayacağı ve benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda kararlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

ANAGOLD MADENCİLİK İŞLETİYOR

Çöpler Altın Madeni'ni Anagold Madencilik Şirketi işletiyor.

Anagold'un yüzde 80'i Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold'a (SSR Mining), yüzde 20'si ise Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik'e ait.