Gözaltına alınan TRT Haber muhabiri Elif Akkuş tutuklandı

TRT'nin gerekçe göstermeden işten uzaklaştırdığı ve 3 gün önce gözaltına alınan TRT Haber muhabiri Elif Akkuş tutuklandı.

TRT'nin gerekçe gösterilmeden işten uzaklaştırdığı ve 3 gün önce gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan gazeteci Elif Akkuş, Ankara 2 Nolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "tehdit", "şantaj" ve "iftira" suçlarından Akkuş hakkında soruşturma başlatmıştı.

Akkuş, gözaltına alındıktan sonra bugün tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 12 Punto’dan Gazeteci Müyesser Yıldız’ın haberine göre Akkuş, adliyede tekrar fenalaştı. Akkuş’un duruşma salonundaki sorgusu sedyeyle ve doktor eşliğinde başladı.

HAKİM GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEDİ

Yıldız'ın aktardığına göre Sulh Ceza Hakimliğinin önünde beklerken Elif Akkuş bir kez daha fenalaştı. Avukatları 112'yi arayıp, ambulans istedi. Gelen doktorlar Akkuş'un tansiyonunun 17/10 olduğunu söyleyip, Akkuş'u gözetim altına almak istedi. Avukatlar durumu anlatıp, izin istemek için hakimle görüşmek istedi. Ancak hakim görüşmeyi kabul etmedi. Doktorlar, çareyi ambulanstan tansiyon ilacı ve sedye getirmekte buldu.

"FETÖ'CÜLERİN DİLEĞİ KABUL OLDU"

Akkuş, tutuklandıktan sonra Müyesser Yıldız'a konuştu. Yaklaşık bir sene önce Sincan Cezaevi'nde bir gece kalarak haber yaptığını, aslında haberde kadın ve çocukların cezaevindeki durumunu anlatmak istediğini, TRT'de haberin yayınlanma şeklinden dolayı FETÖ'cülerin 'cezaevi güzellemesi yapıyorsun, inşallah yatarsın' dediğini belirten Akkuş, "FETÖ'cülerin dileği kabul oldu" ifadelerini kullandı.

AVUKAT ERSÖZ: İTİRAZ EDECEĞİZ

Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Haksız ve hukuka aykırı sürecin sonunda verilen tutuklama kararına ilk iş itiraz edeceğiz. Gazeteci Elif Akkuş’la özgürlükte buluşacağız" dedi.

Gazeteci Elif Akkuş hakkında Ankara 2 Nolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi. Elif Akkuş, Sulh Ceza Hakimliği’ne bu şartlarda çıkarıldı.



Haksız ve hukuka aykırı sürecin sonunda verilen tutuklama kararına ilk iş itiraz edeceğiz. Gazeteci Elif Akkuş’la… https://t.co/oGITr4oB4W pic.twitter.com/nyhrIntRu9 — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) October 20, 2023

NE OLMUŞTU?

TRT'nin 25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş, hiçbir gerekçe belirtilmeden açığa alınmış, hakkındaki uzaklaştırma süresi dolduktan sonra da TRT binasından içeri alınmamıştı. Ersöz, hukuka aykırı şekilde yapılan işleme karşı Ankara 25. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, süre bitmesine rağmen TRT binasından içeri alınmadığını ve dilekçelerine yanıt verilmediğini söylemişti.

Ersöz, dün anonim bir X hesabından yapılan paylaşımların "bilgi kaynağı" olmak iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılarak İstanbul'daki evinde arama yapılan TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş’un Ankara’da gittiği emniyet merkezinde gözaltına alındığını duyurmuştu.