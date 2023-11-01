Gözaltındaki Dilan Polat'tan paylaşım

Kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler nedeniyle gözaltına alınan ve işlemleri devam eden Dilan Polat'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım tepki çekti.

Kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler nedeniyle gözaltına alınan ve işlemleri devam eden Dilan Polat'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım tepki çekti.

Polat, gazeteci Murat Ağırel'in "Savcı, Tolga Şardan’ı ifadeye çağırsa zaman kaybetmeden gider ifadesini verir. Yazdığı yazı ile ilgili belgesini ve bilgisini sunar. Neden ifadeye çağırmak varken evinden gözaltına alma özellikle tercih ediliyor." şeklindeki paylaşımını alıntıladı ve "Adalet herkese ve her yerde, Ama çifte standart serde, Sevgili ülkemin sevimli aydınları!!!" diye yazdı.

Polat'ın paylaşımı nasıl yaptığı, tweet'in avukatı tarafından mı atıldığı tartışma konusu oldu.

Polat'ın paylaşımını yorumlara kapattığı görüldü.

Adalet herkese ve her yerde,

Ama çifte standart serde,

Sevgili ülkemin sevimli aydınları!!! https://t.co/yDuA4cwIVP — DİLANPOLAT (@dilannpolatt) November 1, 2023

NE OLMUŞTU?

MASAK incelemesinin ardından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı, 13 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Öte yandan Polat çiftinin evinde yapılan aramada tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu 80 sayfa evrak ele geçirildi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan gazeteci Murat Ağırel ise, gözaltı kararına, kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitlerin neden olduğunu yazdı.

Ağırel'in paylaşımı şöyle:

"Polat ailesinin acil şekilde gözaltına alınmasının nedenini öğrendim. MASAK raporu daha hazırlanmamış. Hali hazırda Savcılık birden fazla Masak raporu bekliyor. Buna rağmen neden gözaltı yapıldığını sorduğumda ise aldığım cevap; kayıtlı mernis adreslerin güncellenmesi, güncellenen adreslerin oturum olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş."