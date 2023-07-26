Gözler Fed'in faiz kararında: Altında son durum ne?

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, piyasaların ve özellikle altın yatırımcısının gözü ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararına çevrildi. Fed'in faiz artırması beklenirken, bu beklentiyle sabitlenen gram altın güne 1.700 liradan başladı.

Gram altın fiyatı ve dolar/TL kuru, saat 21.00’de açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı öncesinde gergin bekleyişini sürdürüyor.

Altın, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının açıklanacağı güne yatay seyirde başladı. Gram altın (spot), önceki kapanışıyla aynı seviye olan 1.700 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın, salı gününe göre değişim göstermeyerek 2.780 lira seviyesinden alıcı buluyor. Yarım altın ise 2 liralık yükselişle 5.562 liradan satılıyor.

Önceki kapanışı 11086 lira olan cumhuriyet altını, 11094 liradan fiyatlanıyor.

Seçimlerin ardından hızla yükselmeye başlayan dolar/TL güne 27 lira seviyesindeki rekorunun hemen altında 26,9510 liradan başladı. Yüksek seyrini sürdüren Euro/TL ise 29,8050 liradan işlem görüyor.

Ons altın ise salı günün tamamladığı 1964 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons, günün ilk işlem saatlerinde 1966 doları görmüştü.

FED'İN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Altın ve dolar için günün beklenen haberi ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek. Fed, faiz kararını açıklayacak. Bir önceki toplantısında faiz artırım sürecine ara veren Fed'in yeni kararı yakından takip edilecek.

ABD’de Haziran ayında enflasyonun piyasa beklentisinin de altında bir değer alarak yıllık bazda yüzde 3 seviyesine gerilemesine karşın Fed’in TSİ 21.00’de sonuçlanacak toplantısında politika faizinde bir kez daha 25 baz puanlık artırım yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu kapsamda Başkan Jerome Powell’ın kararın ardından saat 21.30’da yapacağı basın toplantısından çıkacak açıklamalar daha da önem kazanmış durumda.

Ekonomistlerin çoğu bunun son faiz artırımı olacağını öngördü. Son FOMC toplantısında Fed yetkililerinin faiz için öngördükleri yüzde 5,50-5,75 tepe noktasına ulaşılacağını 106 ekonomistten sadece 19'u tahmin etti. Fed'in 2024 Mart ayına kadar en az 1 faiz indirimi yapacağını öngörenlerin oranı ise yüzde 78'den yüzde 55'e geriledi.

Ağustos ayında toplantısı bulunmayan Fed’in sonraki toplantısı ise 20 Eylül’de sonuçlanacak.