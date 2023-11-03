Gözler Nasrallah'ın konuşmasında: Hizbullah İsrail'e savaş ilan edecek mi?

Lübnan merkezli Hizbullah örgütü lideri Hasan Nasrallah, bugün cuma namazından sonra İsrail-Filistin hattında devam eden çatışmalarla ilgili açıklama yapacak. Analistlerine göre Nasrallah'ın konuşması, çatışmanın yayılıp yayılmayacağını ve bölgedeki durumun seyrini belirleyebilir. Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar 8 Ekim'den bu yana tırmanışa geçmişti.

Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah, bugün İsrail-Filistin hattında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarla ilgili açıklama yapacak.

Nasrallah'ın cuma namazından sonra saat 15.00 sıralarında yapması beklenen konuşması öncesinde, gözler İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü Lübnan-İsrail sınırına çevrildi.

Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar son haftalarda sınır hattı boyunca tırmanışa geçti. Ancak iki taraf, geniş çaplı ve topyekun bir savaşa girmiş değil.

Nasrallah'ın 7 Ekim'den sonra bugün ilk kez televizyon karşısına geçecek. Konuşma, Beyrut, Baalbek ve Sur gibi şehirlerde altı ayrı noktada kurulan dev ekranlarda izlenecek.

Bölge sakinleri ve askeri uzmanlar, Nasrallah'ın İsrail'e yönelik saldırıları arttırma yönünde açıklama yapması halinde bunun bölgesel gerilimi tamamen raydan çıkarabileceğinden endişe ettiklerini belirtiyor.

8 EKİM'DEN BU YANA 55 HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜ

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar 8 Ekim'den bu yana devam ediyor. Şu ana dek çatışmalarda Hizbullah mensubu 55 kişi öldü.

Kaynak: euronews