Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği şiddetli saldırılar 24. gününde devam ederken, Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Filistin yönetiminin tutumu karşısında şaşkın olduklarını söyledi. Merzuk, Hizbullah'tan da çok şey beklediklerini kaydetti.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Hizbullah'tan çok şey beklediklerini, Filistin yönetiminin sergilediği tutum karşısında da şaşkın olduklarını söyledi.

Ebu Merzuk, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Ebu Merzuk, "Hizbullah'tan ve Batı Şeria'daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. (Mahmud Abbas liderliğindeki) Filistin yönetimindeki kardeşlerimizin tutumundan utanç duyduk" ifadelerini kullandı.

"BAZI İSİMLER HAMAS'I ORTADAN KALDIRMA ÇAĞRISI YAPMIŞ"

Filistin yönetiminde bazı yetkililer arasında iyi seslerin olduğunu ancak geri kalan seslerin çok fazla şey iddia etiğini dile getiren Ebu Merzuk, şunları kaydetti:

"Pek çok yabancı bize, Filistin yönetimi üyelerinin ve bazı Arap ülkelerinin gizlice Batı'ya 'Hamas'ı ortadan kaldırma' çağrısında bulunduğunu bildirdi."