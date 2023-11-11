Gözlerini garibanın ekmeğine diktiler

AKP’li Başakşehir Belediyesi, kağıt toplayıcıları için kurallar getirdi. Belirlenen kıyafeti giymeyen, mazeretsiz iki gün kağıt toplamayan, ‘kötü görüntüye’ sahip olanlar ile ilçe dışına çıkanların kağıt toplaması yasaklanacak.

İsmail ARI

İstanbul’daki AKP’li Başakşehir Belediyesi şimdi de gözünü kâğıt, ambalaj toplayarak geçimlerini sağlayan ve kendilerini ‘çekçekçi’ olarak adlandıran yurttaşlara dikti.

Belediye Meclisi’nin kasım ayı oturumunda, belediye yönetiminin hazırladığı Bağımsız Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği görüşüldü. Dikkat çeken yönetmeliğin “İlçe genelinde plastik, kâğıt ve metal gibi değerlendirilebilir atıkları toplayanların çalışmaların düzenlediği” öne sürüldü.

‘KÖTÜ GÖRÜNMELERİ’ YASAK

CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilip yürürlüğe giren yönetmelikle yapılan düzenlemeler ve getirilen kurallara ise şu şekilde:

- Kâğıt ve ambalaj toplayıcıları belediye gidip istenilen evraklar ile başvuru formu dolduracak. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü uygun görürse ‘Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı’ düzenlenecek ve çalışmalarına izin verilecek.

- Belediyenin belirlediği standartlarda iş kıyafeti temin edip giyecekler.

- İlçe sınırlarının dışında kâğıt toplayamayacaklar.

- Topladıkları kâğıtları sadece belediyenin belirlediği yere verecekler.

- Belediyenin verdiği kimlik kartı taşınmazsa ve zorunlu tutulan kıyafet giyilmez kâğıt toplayamazlar.

- Mazeretsiz olarak en fazla iki gün kâğıt toplamama hakları var.

- Kötü bir görüntüye sahip olmaları yasak.

- Belirlenen kuralları ihlal eden önce uyarılacak, sonra üç ay kâğıt toplamaları yasaklanan ve üçüncü kural ihlalinde ise tamamen kağıt toplamaları yasaklanacak.

UYGULAMA VAHŞİCE

CHP’li Meclis Üyesi Enser Şentürk BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bu yönetmelik antidemokratik. Ülkemizde bu kadar işsizlik, yoksulluk varken, sokakta kendi imkanlarıyla çalışanların emeklerine dahi göz koyuyorlar. Bu aynı zamanda vahşice bir şey. Çoğunluk Cumhur İttifakı’nda olduğu için yönetmeliği Meclis’ten geçirdiler. Yönetmelik ile kağıt toplayıcıları için güvenlik soruşturması yapılacağı anlaşılıyor. Ancak belediyenin böyle bir işlem yaptırması doğru değil. Burada bir rant var ve kendi çevrelerine vermek istiyorlar” dedi.

AĞIR ŞARTLAR DAYATILIYOR

“Emeğini çöpten çıkaran insanlara ağır şartlar dayatıyorlar” diyen CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı ise şunları söyledi: “Belediye bu yönetmelikle kağıt toplayıcılarının kontrolü bizde olacak dese de bu işi tekelleştirecekler. Dışarından kimsenin bu işi yapmasına izin vermeyecekler. Bir güvenceleri, sigortaları olamayan emekçilere belediye olarak hükmetmek istiyorlar. Belediye kağıtları sitelerden, fabrikalardan alıyor zaten ama bir de çekçekçi denilen kağıt toplayıcılarının emeğine de göz dikiyorlar bu şekilde. Başakşehir Belediyesi geri dönüşümle bir kuruş gelir elde etmedi. Birçok belediye geri dönüşüm için ihale yapıyor üçünü firmalardan para alıyor. Başakşehir Belediyesi bu işi kendi firmasına vermiş o da ne yapıyor hiçbir fikrimiz yok.”