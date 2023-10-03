Gram altında son durum ne?

Güne düşüşle başlayan altın, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.612 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 2.649 liradan, Cumhuriyet altını ise 10.695 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalarak 1.822 dolarla son 8 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.612 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1.614 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybetti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.649 liradan, Cumhuriyet altını 10.695 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI SON 8 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Düşüş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalarak 1.822 dolarla son 8 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye'de tüketici fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 4,75 artışla beklentilerin altında kaldı, yıllık bazda yüzde 61,53 ile beklentilere paralel arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum da yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri ve varlıkları, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 ve 1.810 doların destek, 1.830 ve 1.840 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.