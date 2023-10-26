Gram altında tarihi rekor

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini 1808 liraya taşıdı. Çeyrek altın 2.960 liradan, Cumhuriyet altını 12.090 liradan satılıyor.

Altının gramı, tüm zamanların en yüksek seviyesini 1808 liraya taşıdı.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 yükselişle 1.789 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesini 1808 liraya taşıdı.

Gram altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1.798 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.960 liradan, Cumhuriyet altını 12.090 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.987 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.940 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.