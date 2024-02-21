Gram altında yeni rekor!
Altın, ABD'nin Fed kararı beklenirken yükselişini sürdürüyor. Ons altın 2032 dolara kadar tırmanırken, gram altın 2020 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Kaynak: Haber Merkezi
Ons altın fiyatı, zayıf dolar ve güvenli varlıklara yönelik talep ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı toplantı tutanakları öncesinde yükselişini üst üste 5'inci işlem gününe taşıdı.
2032 dolara kadar tırmanan ons altın, saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,30 primle 2030 dolardan işlem gördü.
Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle değer kazancını sürdüren gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini 2020 liraya taşıdı.
Gram altın, saat 9.45 itibarıyla yüzde 0,34 primle 2019 dolardan alıcı buluyor.