Gram altında yeni rekor!

Altın, ABD'nin Fed kararı beklenirken yükselişini sürdürüyor. Ons altın 2032 dolara kadar tırmanırken, gram altın 2020 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ekonomi 21.02.2024 09:43 Giriş: 21.02.2024 09:43

Güncelleme: 21.02.2024 09:54 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos