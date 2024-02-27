Gram gram küçülen pidenin fiyatı katlandı

BirGün / ANKARA

Ramazan ayına kısa bir süre kala pide fiyatları açıklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi. Balcı, İstanbul ve Ankara'da pidenin 250 gramının 15 TL’den, 300 gramının 18 TL’den satılacağını açıkladı.

Geçen yıl pidenin kilogram fiyatının azami 33,5 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Bu yıl 60 lira olacak. Buna göre İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 TL’den satılacak. İzmir'de 300 gram pide 18 TL olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 TL veya 500 gram pideyi 30 TL olarak vatandaşın talebine göre üretebilir" diye konuştu.

GRAMAJ OYUNU

Pidenin yıllar itibarıyla gramı azalırken fiyatı da katlandı. 2012 yılında 400 gram pide 1,5 TL'den satılıyordu. 2013 yılında pide fiyatı değişmedi ancak pideler 300 grama düştü. 2018 yılında da pideye zam gelmedi ancak 300 gramdan 275 grama düştü. 2022 yılında 330 gram olan pide 2023’te 300 gram oldu. Bu yıl ise pidenin hem fiyatı arttı hem de gramajı düştü. Geçen yıla göre yüzde 80’in üzerinde zamlandı.

2012 yılında 1,5 TL olan 400 gram pide, bu yıl 24 TL civarında olacak. Aradan geçen 12 yılda pide fiyatı tam 16 kat zamlandı.

Pide fiyatlarında da diğer bazı ürünlerde olduğu hayat pahalılığını gizlemek için uygulanan yöntem kullanıldı. Yüksek enflasyon dönemlerinde fiyatları birden yukarı çekmektense ürünlerin gramajlarını/boyutlarını küçülterek fiyat değişikliklerini azaltmaya çalışma yöntemi olan "shrinkflasyon" pidede de uygulandı.

YURTTAŞ TEPKİLİ

Pideye yapılan yüzde 80 zamma yurttaşlar tepki gösterdi. Memur emeklisi Dursun Gören, "Artık pideyi biz ancak fırınların reklam panolarında görebiliyoruz. Maalesef camın arkasından görebiliriz. Ramazanların özelliği ramazan pidesiydi. Artık bu özellikleri yitirdik" dedi. Emekli Bünyamin Köşker ise "10 bin TL emekli aylığı ile ancak günde üç kere çorba içilir. Onurlu bir devlet, işçisini, memurunu bu kadar ezmez. Simit alamıyor insanlar, Ramazan pidesi diyorsunuz. Nasıl alacak? Pide almaları mümkün değil. Sefaletin dibine vurduk." dedi.