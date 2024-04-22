Grammy ödüllü sanatçı Chris Botti İstanbul’a geliyor

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, 17 Mayıs’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek.

Grammy ödüllü dünyaca ünlü trompet sanatçısı Chris Botti İstanbul’da sahne alacak.

Müzik dünyasının en çok satan çağdaş caz trompet sanatçılarından Botti, kariyeri boyunca Sting, Paul Simon, Barbra Streisand, Lady Gaga gibi ünlü isimlerle sahne aldı. Çok sayıda altın ve platin plak kazanan sanatçı, dünyaca ünlü orkestralarla prestijli sahnelerde konserler verdi. Türk müzikseverlerin yakından takip ettiği Chris Botti, 41 konserlik dünya turnesinin İstanbul ayağında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 17 Mayıs Cuma akşamı, saat 21.00’de hayranlarıyla buluşacak. Konserde Chris Botti, beş özel konuğu ve orkestrasıyla birlikte müzik tutkunlarına büyüleyici bir akşam vadediyor.

CAZ, POP VE KLASİK ARASINDA BİR YOLCULUK

Sanatında duygusal derinlik ve teknik ustalıkla öne çıkmayı başaran Chris Botti, müziğiyle ilgili, "Müziğim her zaman caz, pop ve klasik arasında bir yolculuk vadeder” diyor. Bu yolculuk, onun müziksel ifadesini ve sınırları zorlama biçimini gözler önüne seriyor.

Chris Botti, Blue Note Records etiketiyle yayınladığı, caz ve pop müziğin sınırlarını zorladığı son albümü “Vol.1”ı yeni bir başlangıç olarak görüyor. Sanatçı, 60 yaşında kaydettiği albüm için, “Dünyadaki birçok şey gibi, kariyerimde de bir yeniden başlama zamanıydı" diyor. Orkestral düzenlemelerin bir kenara bırakıldığı albümde, akustik caz ve klasik standartlara odaklanılarak müziğin sadeliği ön plana çıkarılıyor.

EFSANE İSİMLERLE DOLU BİR KARİYER

Chris Botti, müzik kariyeri boyunca Sting, Paul Simon, Barbara Streisand gibi efsane isimlerle birlikte çalıştı. Botti, "Müzik kariyerim boyunca birçok efsane ile çalışma şansı buldum ve her biri benim sanatıma farklı bir boyut ekledi" sözleriyle ifade ettiği gibi, her performansıyla kariyer basamaklarına bir yenisini daha ekleyerek müzik dünyasında zirveye çıkmayı başardı.

DÜNYANIN EN GÜZEL 50 İNSANI LİSTESİ

Sanatçı 2013 yılında "Impressions" albümüyle En İyi Pop Enstrümantal Albüm kategorisinde Grammy Ödülü kazandı. Ayrıca 2008’de "Italia" ve 2010’da canlı kayıt albümü "Chris Botti in Boston" ile üç adaylık aldı. Albümlerinin dördü Billboard caz albümleri listesinde bir numaraya ulaşırken, fiziği ve yaşam stiliyle de dikkat çeken sanatçı, 2004’te People dergisinin “En Güzel 50 İnsan” listesinde yer aldı.

İSTANBUL'DAN SONRA DUBAİ, PARİS VE LONDRA’DA

Daha önce Türkiye’de verdiği kapalı gişe konserlerde Türk müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Chris Botti, İstanbul’u her zaman büyülü bulduğunu, Türk dinleyicilerinin enerjisinin ise performansını özel kıldığını söylüyor. Sanatçı son olarak 2021’de Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) açılış konserleri kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşmuştu.

Chris Botti 4 Mayıs’ta çıkacağı ve 41 noktayı kapsayan dünya turnesi kapsamında, 17 Mayıs’ta İstanbul’da vereceği konserin ardından; 19 Mayıs’ta Dubai’de, 22 Mayıs’ta Paris’te ve 23 Mayıs’ta Londra’da konser verecek.