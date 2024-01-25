Grev başladı, trenler durdu

Almanya’da makinistler iş bıraktı. Grev kapsamında yük ve yolcu trenleri, altı gün süreyle sefer yapmayacak. Sendikanın taleplerinin kabul edilmemesi üzerine yapılan grev ilk günden ulaşım sıkıntısına yol açtı. Bu, üç ay içindeki dördüncü grev.

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Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 3 ay içinde dördüncü kez greve gitti. Alman Demiryolları'nın yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakma eylemi 23 Ocak’ta yerel saatle 18.00'de, yolcu trenlerinde ise bugün 02.00’de başladı.

Makinistlerin 6 günlük iş bırakma eylemi ülke genelinde demiryolu ulaşımında büyük aksaklıklara neden olurken, yüz binlerce kişi de tren seferleri iptalleriyle karşı karşıya.

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 3 ay içinde dördüncü kez greve gitti.

Alman Demiryolları'nın yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakma eylemi 23 Ocak’ta yerel saatle 18.00'de, yolcu trenlerinde ise dün 02.00’de başladı. Makinistlerin 6 günlük şimdiye kadarki en uzun iş bırakma eylemi, ülke genelinde demir yolu ulaşımında büyük aksaklıklara neden olurken, yüz binlerce kişi tren seferleri iptalleriyle karşı karşıya kaldı.

Makinistlerin 3 aydan kısa süre içindeki 4. grevinin 29 Ocak saat 18.00'de sona ermesi beklenirken, Alman Demiryolları, şehir içi, şehirler arası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğinden dolayı yolcuları sefer iptalleri ve gecikmelere hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Şirket, müşterilerinden zorunlu olmayan tüm seyahatlerin iptal edilmesini ya da ertelenmesini istedi. Grev, Alman Demiryolları'nı sadece acil durum tarifelerini çalıştırmaya zorlarken, şirket seferlerin büyük ölçüde azaltıldığını bildirdi.

Alman Demiryolları Sözcüsü Anja Broeker, makinistlerin 6 günlük iş bırakma eyleminin Alman ekonomisine karşı bir grev olduğunu öne sürdü. Alman Ekonomi Enstitüsü (IWKöln) ise demiryolu grevinin ekonomik üretimde günde yaklaşık 100 milyon avroluk kayba yol açacağını iddia etti.

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SENDİKA NE İSTİYOR?

• Başta makinistler olmak üzere demiryolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme.

• Ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35’e düşürülmesi.

• Alman Demiryolları ise makinistlerin maaşlarına ağustostan itibaren ortalama yüzde 4,8 ve Nisan 2025’ten itibaren yüzde 5’lik artış önerdi. GDL, bu teklifi kabul etmedi.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IWKöln) ise demiryolu grevinin ekonomik üretimde günde yaklaşık 100 milyon avroluk kayba yol açacağını duyurdu.