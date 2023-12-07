Grev dayanışması

Tesla’nın İsveç’teki fabrikalarında toplu sözleşmeyi reddetmesiyle greve Danimarka’daki sendikalar da desteğini açıkladı. Norveç ve Finlandiya’daki bazı sendikalar ise “dayanışma grevine” katılmayı tartışıyor.

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Sendikal mücadelenin oldukça güçlü olduğu İskandinav ülkelerinde işçilerin hak mücadelesi ulusları aşıyor. ABD’li iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç devi Tesla’nın İsveç’te toplu sözleşmeyi reddetmesinin ardından başlayan greve, Danimarka sendikaları da destek verme kararı aldı.

MÜCADELEMİZ DE KÜRESEL

İsveçli IF Metall Sendikası, toplu iş sözleşmesini (TİS) reddeden Tesla’nın fabrikalarında 6 hafta önce grev kararı alırken greve posta ve liman işçileri dahil birçok sektördeki emekçiler destek verdi.

Danimarka’nın en büyük sendikası 3F, İsveç’teki işçilerle “dayanışma grevi” başlattıklarını açıkladı. 3F Transport’un açıklamasında liman işçileri ve şoförlerinin, İsveç'e giden Tesla araçlarını taşımayacağı belirtildi. IF Metall ve İsveçli işçilerin son derece önemli bir mücadele verdiğini belirten 3F Transport Başkanı Jan Villadsen, “Tıpkı şirketler gibi sendikal mücadele de küreseldir” dedi.

Dayanışma greviyle Tesla üzerindeki baskıyı artırarak toplu sözleşme masasına oturtmayı amaçladıklarını kaydeden Villadsen, “Dünyanın en zenginlerinden biri bile olsanız, kendi kurallarınızı koyamazsınız. İskandinav ülkelerinde işgücü piyasasına ilişkin bazı anlaşmalarımız var ve burada iş yapmak istiyorsanız bunlara uymak zorundasınız” diye konuştu.

Geçen hafta Financial Times’a demeç veren IF Metall Başkanı Marie Nilsson, 1930'larda geliştirilen İsveç modelinin, işverenlerin ve sendikaların işgücü piyasasında ortak kararlar almasıyla ülkenin refahının merkezinde yer aldığını ifade etmişti. Nilsson, Tesla’nın toplu sözleşme yapmamasına izin verilmesinin uzun vadede İsveç modeline yönelik bir büyük bir tehdit olabileceğini söylemişti.

GREV YAYILIYOR

İskandinav ülkelerindeki dayanışmaya katılan Norveç’te liman işçileri de İsveç'e gönderilen Tesla'ları boşaltmayı reddedeceklerini açıkladı. Öte yandan Stockholm'deki İskandinav Ulaşım İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri Anu Hietala, CNN'e verdiği demeçte Finlandiya ve Norveç'teki liman işçileri sendikaların, yayılan grev konusunda harekete geçmeyi tartıştığını aktardı.

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SENDİKAL ÖRGÜTLENME BÜYÜYOR

ABD’nin “Detroit Üçlüsü” olarak bilinen otomotiv devlerinin fabrikalarında işçiler için büyük kazanımlara imza atan Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası, aralarında Tesla, Toyota ve Wolksvagen’in olduğu 13 otomobil üreticisinin fabrikalarında da örgütlenme kampanyası başlattı. UAW’nin açıklamasında 400 bin üyeye 150 bin kişinin daha katılmasının amaçlandığı kaydedildi. Ayrıca 4 aydır devam eden Hollywood grevi, AMPTP ile varılan anlaşmayı kabul etmesinin ardından sona erdi.