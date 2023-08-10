Grev pankartını asmaya geliyoruz

HABER MERKEZİ

Sputnik’ten işten çıkartılan 24 gazeteci ile İstanbul’da basın açıklaması yapan TGS, dün de Sputnik’in Ankara ofisi önünde eylem yaptı.

TGS Başkanı Gökhan Durmuş, Sputnik tarafından yapılan baskıların mücadele eden basın emekçilerini yıldıramayacağını vurguladı.

Eylemde açıklama yapan Durmuş, işten atılan gazeteciler ile birlikte mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Grev ilanını astıklarında sendika hakkına saygı gösterme çağrısı yaptıklarını hatırlatan Durmuş, “Bu çağrımıza rağmen aradan geçen 15 günde Sputnik işvereni yasaları çiğnemeye devam etti. Sendikal örgütlenmeyi dağıtmak ve toplu iş sözleşmesini imzalamamak için her türlü yolu denedi. Ankara bürosu işveren temsilcisi, sendika olarak astığımız grev ilanını indirdi. Hem Ankara hem de İstanbul bürolarında üyelerimize istifa baskıları yapıldı” dedi.

İşten atılmaların tam da grev kararının duyurulmasıyla başladığını hatırlatan Durmuş, “Bu hadsizliğe karşı, Türkiye'de kanunların olduğunu görmek istiyoruz. Bu mücadele daha bitmedi, aksine yeni başlıyor. Sendika üyelerini işten atarak sorunları çözdüklerini sanan sizlere sesleniyoruz; 17 Ağustos'ta buraya grev pankartını asmaya geliyoruz! Yasadışı şekilde işine son verdiğiniz üyelerimizi işe geri alana, toplu iş sözleşmesini imzalayana kadar bu mücadele devam edecek” diye konuştu.

TESADÜFMÜŞ!

Öte yandan Sputnik’e yönelik tepkiler sürerken Sputnik Ankara temsilcisi Elena Koçetkova yaşananlara ilişkin Sol Haber’e açıklamalarda bulundu. İşten çıkartılanların sendikalı olmasının tesadüf olduğunu belirten Koçetkov, “Sendikalı işçilerin kasten işten çıkarıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca yaşananlar şirketin yaklaşık 1,5 ay önce aldığı daralma kararı, iş verimliliği ve ekonomik sebeplere bağlı” dedi.