Grev resmen sona erdi: Hollywood senaristleri, stüdyoların teklif ettiği anlaşmayı imzaladı

ABD'de Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattığı grev, stüdyoların teklif ettiği sözleşmenin imzalanmasıyla sona erdi. Yazarlar ve oyuncuların birlikte sürdürdüğü grevde senaristleri temsil eden WGA, üyelerinin yüzde 99'unun anlaşmayı kabul ettiğini belirterek grevi resmen sonlandırdı.

İşçi sendikasından yapılan açıklamada, "Kullanılan 8.525 geçerli oyun 8.435'i 'evet', 90'ı ise 'hayır' oyu (%1) olarak gerçekleşti" denildi. Anlaşmanın geçerlilik süresi ise 25 Eylül 2023'ten 1 Mayıs 2026'ya kadar olan dönemi kapsıyor.

WGA'nın geçen hafta yaptığı açıklamada, Hollywood'daki 11 bin 500 senaristin yanı sıra yaklaşık 65 bin oyuncunun da desteklediği grevin, AMPTP ile varılan ön anlaşmanın ardından sona erdiği ve senaristlerin işlerinin başına döndüğü bildirilmişti.

Ön anlaşma, diğer sendika üyelerinin de onayı için 2-9 Ekim arasında oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda üyelerin yüzde 99'u stüdyoların teklif ettiği anlaşmanın kabul edilmesini istedi.

WGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, imzalanan sözleşmenin işçilere önemli kazanımlar sağladığı belirtilirken "Sadece ücret artışları değil, aynı zamanda diziler için asgari personel seviyeleri, başarılı diziler için yeni telif ücretleri ve yazarlık görevlerinin yapay zekaya devredilmesine yönelik kısıtlamalar getirildi" ifadelerine yer verildi.

"the writers’ deal was the latest high-profile labor standoff that seemed to produce substantial gains for workers, and to suggest that they have more leverage than in the past." #WGAstrong #Teamsters #StandUpUAW #SAGAFTRAstrong