Grevdeki doktorların yerine ordu devrede

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Yaklaşık 12 bin stajyer doktorun tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması kararını protesto amacıyla istifa ettiği Güney Kore’de Sağlık Bakanlığı, istifa eden yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirisi gönderildiğini açıkladı. İstifalardan etkilenen onlarca hastanede bugün hastaların istifalardan etkilenmemesi için askeri doktorlar ile kamu için çalışan doktorların görevlendirileceği açıklandı.

Bakanlığın açıklamasında 4 bin 944 stajyer doktora, lisanslarını askıya alma uyarısı verildiğini ve doktorlara 25 Mart Pazartesi gününe kadar göreve dönmeleri için süre tanındığı belirtildi. Bakanlık verilerine göre hükümetin tıp fakültesi kontenjanlarını artırmasını protesto amacıyla istifasını sunan stajyer doktor sayısı, cuma itibarıyla 100 eğitim hastanesinde 11 bin 994'e ulaştı. Bu sayı Güney Kore'deki stajyer doktorların yüzde 93'ünü oluşturuyor.