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Grevin 100. gününde yanımızda olun çağrısı

Çalışma Yaşamı
  • 23.11.2023 06:00
  • Giriş: 23.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 23.11.2023 08:16
Grevin 100. gününde yanımızda olun çağrısı
BirGün çalışanları grevin 96. gününde dayanışma ziyaretinde bulundu. (Fotoğraf: BirGün)

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Sputnik Türkiye Ofisi işvereni arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işten atılan gazeteciler, grevlerinin 100. gününe çağrı yaptı.

Yarın grevlerinin 100. günü olduğunu söyleyen direnişteki gazeteciler sendikaları, meslek örgütlerini, siyasi partileri ve İstanbul halkını saat 12.00'de Beşiktaş’taki Süzer Plaza önüne beklediklerini aktardı. TGS'nin Sputnik Türkiye'deki İş Yeri Temsilcisi Nejdet Eksilmez "Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, meslek örgütlerini ve siyasi partileri ziyarette bulunuyoruz. Grevimizin 100. gününde herkesi bize destek olmaya bekliyoruz, bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Bu vesileyle kamuoyunu ve bütün vatandaşları cuma günü Süzer plaza önünde saat 12.00'de gerçekleştireceğimiz basın açıklamasına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sputnik grevine BirGün’den destek
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