Sputnik grevine BirGün’den destek

Emek Servisi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi Sputnik Türkiye çalışanlarının grevi 96'ncı gününü geride bıraktı. BirGün çalışanları editör toplantısını grev çadırında gerçekleştirerek meslektaşlarına destek verdi. TGS İşyeri Temsilcisi Necdet Eksilmez, "Ziyaretiniz güç verdi. Bu güçle daha fazla direneceğiz daha fazla mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Sputnik Türkiye Ofisi işvereni arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev, 97'nci gününe girdi. Rus haber ajansının yöneticileri ile karşılıklı yapılan görüşmelerin ardından sendikanın tanınmaması ve 24 sendika üyesi gazetecinin işten çıkarılmasıyla başlayan mücadele sürüyor. İstanbul’da Süzer Plaza, Ankara’da ise Koç Kulelileri’ndeki Sputnik ofislerinin önünde grevde olan sendika, işten atılan üyelerinin geri alınmasını ve taleplerinin kabul edilmesini istiyor.

BirGün çalışanları, Süzer Plaza önünde kurdukları çadırda 96 gündür direnişlerini sürdüren meslektaşlarına anlamlı bir destek ziyaretinde bulundu. BirGün editörleri sabah toplantısını grev çadırında gerçekleştirerek, grevdeki gazetecilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı. BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, Sputnik grevinin şimdiden basın tarihine geçtiğini ifade ederek, "Her taraftan kuşatılan medya dünyasında bu mücadele başka bir anlam ifade ediyor. mesleğine sahip çıkmanın erdemini hepimize bir kez daha gösteriyor. Arkadaşlarımızın 96 gündür kararlılıkla sürsürdükleri grev sadece bir özlük hak meselesi değil aynı zamanda editöryal özgürlük ve örgütlenme hakkını da içeriyor. Bu zorlu süreci göğüsleyen melektaşlarımıza destek verek için burada onlarla brilikte editör toplantısını yapmaya istedik" diye konuştu.

DAHA FAZLA DİRENECEĞİZ

Grevdeki Sputnik çalışanlarından işyeri temsilcisi Necdet Eksilmez ise "Grev 30. güne kadar bizim grevimizdi 30. günden sonra hem toplumun hem gazetecilerin hem meslektaşlarımızın grevi olması gerekiyor öyle de oldu. Zaman zaman bu mücadelelerde düşmeler oluyor moralimizin bozulduğu direnişi kaybettiğimiz zamanlar oluyor bu koşullarla da tekrardan yenileniyorsunuz. Bize büyük bir güç verdi bu güçle daha fazla direneceğiz daha fazla mücadele edeceğiz. Bütün arkadaşlarım, meslektaşlarım herkesi buraya tekrardan davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Mehtap Yenidoğan ise "Sputnik grevinin 96'ncı günündeyiz. Artık soğuklar başladı bir yandan soğuklarla da mücadele ediyoruz. Tabii ki bu soğuk hava yağmur kar rüzgar fırtına hiçbir şey bizim motivasyonumuzu kırmıyor ilk günkü gibi kararlılık ve azimle devam ediyoruz. Bu arada cuma günü 100'üncü günümüz olacak. 100'üncü günümüzde herkesi dayanışma için alana bekleyeceğiz bunun içinde bir çağrımız olacak" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Toplu iş sözleşmesi sürecinde Sputnik, sendikaya herhangi bir ücret artışı teklifi vermedi. Görüşmelerin tıkanması ve işverenin yanıt vermemesi üzerine TGS, 24 Temmuz tarihinde Sputnik’te grev kararı aldı. TGS’nin grev kararına karşı, Sputnik birçok gazetecinin işine son verdi. Sputnik yönetimi, 7 Ağustos’ta, 23’ü TGS üyesi, toplam 24 çalışanın işine son verdi.