Sputnik grevi sürüyor: Hep birlikte güçlüyüz

Emek Servisi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Sputnik Türkiye Ofisi işvereni arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine gazetecilerin işten çıkarılmasının ardından başlayan grev sürüyor. Sputnik grevi 83’üncü gününü de geride bırakırken gazeteciler, “Birlikte güçlüyüz” dedi.

Öte yandan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) de grevdeki gazetecilere destek verdi. KESK tarafından sosyal medyada Sputnik’te direnen gazeteciler için açıklama yapıldı. Sputnik emekçilerinin sendikal hakları için 83 gündür grevde olduğu hatırlatılan açıklamada, “Radyo Sputnik ve Sputnik Haber ajansında grevin gücünü kırmaya yönelik girişimlere karşı basın emekçileri ile dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyor, basın özgürlüğünden, haber alma hakkından yana olan gazetecileri, akademisyenleri de greve destek olmaya çağırıyor, Sputnik’te greve çıkan basın emekçilerini selamlıyoruz” denildi.