Sömürüye izin vermeyiz

Sputnik’te TGS’de örgütlendikleri için işten çıkarılan gazeteciler, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, "Cumhuriyetimize de haklarımıza da sahip çıkacağız" dedi.

Haber Merkezi

Sputnik’te Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda (TGS) örgütlendikleri için işten çıkarılan gazeteciler grevlerinin 74. gününde Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için açıklama yaptı. Sputnik çalışanlarının açıklamasına gazeteciler, Özel Öğretmenler Sendikası, Tüm Emekli Sen, Emek Partisi ve SOL Parti İstanbul il örgütleri temsilcileri destek verdi. Açıklamada grevin sürdürüleceği vurgulandı.

‘BAŞARISIZLIK BİZİM LİTERATÜRÜMÜZDE YOK’

Sputnik’te grevdeki gazetecilerden Harun Erözbağ, konuşmasına "Bu grev başlamadan önce biraz korkuyordum. Grev neticede sahada bir mücadeledir. Fakat bugün 74. gündeyiz. Korkularımın ne kadar yersiz olduğunu anladım. Çünkü hâlâ ilk günkü direnç ve azimle mücadeleyi sürdürüyoruz” diyerek başladı. Cumhuriyeti kuranlara Sputnik patronlarının bir özür borçlu olduğunu söyleyen Erözbağ, "Şimdi içeride Cumhuriyet yayını yapıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını anıyorlar. Kağıt üstünde Cumhuriyetçilik oynuyorlar. İş emek-sömürü tercihine gelince sömürüyü seçenler emekçileri çok kolay ağızlarına alabiliyorlarma bunları düzelteceğiz. Sputnik grevi artık Sputnik gazetecilerinden çıktı, Türkiye medya tarihinin önemli bir mücadele anına dönüştü. Greve gelen, gelmeyen, sosyal medyadan destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Başarısızlık bizim literatürümüzde yok. Başta TGS olmak üzere bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

‘HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Erözbağ’ın ardından konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Bugün Cumhuriyetin 100. yılı, kutlu olsun. Nice yüzyılları görsün bu ülke. Biz bugün 74 gündür bu çadırı burada tutabiliyorsak, burası cumhuriyet ülkesi olduğu içindir. Ama buradaki grevin ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum” diye konuştu. Sputnik patronlarının Anayasal bir hak olan sendikalaşma ve TİS imzalama hakkını çiğnediğini hatırlatan Durmuş, “Burada bir sömürü düzeni inşa etmeye çalışıyorlar ama izin vermeyeceğiz. Onların yaratmak istediği gibi kanun tanımaz bir ülkenin oluşmasına izin vermeyeceğiz. Biz hem haklarımız için hem de anayasa uygulanarak tüm çalışanların, gazetecilerin sendikalı olabilmesi için direniyoruz. Cumhuriyetimize de haklarımıza da sahip çıkacağız” diyerek konuşmasını bitirdi.