Sputnik patronu masaya otursun

Emek Servisi

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu dün düzenlediği eylemle Sputnik Türkiye'de grev yapan gazetecilere destek verdi. Beşiktaş'taki Süzer Plaza önünde grevin 67’nci gününü geride bırakan gazetecilerle buluşan platformun açıklamasında, şöyle denildi: “Sputnik patronları grev kırıcılığından vazgeçerek derhal masaya oturmalı ve işçilerinin haklarını vermelidir.”

İşçi ve emekçileri sendikaları ile birleşerek mücadele etme çağrısının ardından TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise Sputnik işvereninin yasaları çiğnediğini hatırlattı. Durmuş Rusya merkezli şirketin Türkiye'de Anayasa’yı ihlal ettiğini belirtti.