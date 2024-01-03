Griezmann'dan Alperen Şengün'e övgü

Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, milli basketbocu Alperen Şengün'le ilgili bir paylaşım yaptı. "Ritüeline bayıldım" diyen Griezmann'a Şengün "Ben de senin gollerini beğeniyorum!" diyerek karşılık verdi.

Spor 03.01.2024 15:04 Giriş: 03.01.2024 15:04

Güncelleme: 03.01.2024 15:13 Kaynak: Haber Merkezi

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Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, milli basketbocu Alperen Şengün'ün maç öncesi ritüelini övdü. Şengün de Fransız yıldıza övgüyle yanıt verdi. Sosyal medya hesabından Houston Rockets'ta forma giyen Şengün'ün maç önü ritüelinin paylaşıldığı videonun altına yorum yapan Griezmann "Ritüeline bayıldım" dedi. Griezmann'a yanıt veren Şengün ise, "Ben de senin gollerini beğeniyorum!" ifadelerini kullandı. J’adore tes buts aussi!!! 🫡 https://t.co/bLfK3Shwx3 — Alperen (@alperennsengun) January 2, 2024 Ölüm tehditleri aldığı belirtilen Benzema, Suudi Arabistan'ı terk etti