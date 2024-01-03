Griezmann'dan Alperen Şengün'e övgü
Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, milli basketbocu Alperen Şengün'le ilgili bir paylaşım yaptı. "Ritüeline bayıldım" diyen Griezmann'a Şengün "Ben de senin gollerini beğeniyorum!" diyerek karşılık verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, milli basketbocu Alperen Şengün'ün maç öncesi ritüelini övdü. Şengün de Fransız yıldıza övgüyle yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından Houston Rockets'ta forma giyen Şengün'ün maç önü ritüelinin paylaşıldığı videonun altına yorum yapan Griezmann "Ritüeline bayıldım" dedi.
Griezmann'a yanıt veren Şengün ise, "Ben de senin gollerini beğeniyorum!" ifadelerini kullandı.
J’adore tes buts aussi!!! 🫡 https://t.co/bLfK3Shwx3— Alperen (@alperennsengun) January 2, 2024
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