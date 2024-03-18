Grup Laçin üyesi Şerif Baldemir hayatını kaybetti

Grup Laçin’in akordeon sanatçısı Şerif Baldemir hayatını kaybetti. Baldemir, yaklaşık 2.5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

1990'lı yıllara damga vuran Grup Laçin’in akordeoncusu Şerif Baldemir hayatını kaybetti.

2,5 aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veren Şerif Baldemir'in ölüm haberini Serkan Çağrı duyurdu. Çağrı, şu ifadelere yer verdi:

“Acı kaybımız… Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir’i kaybettik. Yaklaşık 2.5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün (17 Mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri Camii’nden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyrulur."

Grup Laçin’in grup üyeleri ise baş sağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Acımız büyük… Grubumuzun kurucularından akordeon sanatçısı canımız kardeşimiz Şerif Baldemir 2.5 aydır yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Kardeşimize Allah tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Tüm dost ve sevenlerinin başı sağ olsun.”