Güldünya’nın hikâyesi Tuzla’da

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Gül’e Ağıt oyununu Tuzla seyircisiyle buluşturuyor.

Töre cinayetine kurban giden Güldünya Tören’in hayat hikâyesinin anlatıldığı, Deniz Altun’un yazdığı Özgür Kaymak’ın yönettiği “Gül’e Ağıt”, 20 Şubat 2024 Salı günü saat 20.30’da Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.

Oyun, 2004’te kendi ailesi tarafından öldürülerek Türkiye’de işlenen töre cinayetlerinin simgesi haline gelen Güldünya’nın hikâyesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarını sorguluyor.

Oyunda Özgür Kaymak, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Tarakçı, Cüneyt Arda Pamuk, Çağrı Büyüksayar, Fahri Kıncır, Gülsün Odabaş, Hikmet Körmükçü, İskender Bağcılar, Murat Üzen, Tarık Köksal, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Uğurtan Atakan, Yasemin Güvenç rol alıyor.