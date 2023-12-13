Güldürürken düşündüren festival

Kültür Sanat Servisi

7. İzmir Uluslararası Mizah Festivali Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki açılış töreni ile başladı. Mizahın usta isimlerinin anıldığı törende, tiyatro ve sinema sanatçıları Ali Poyrazoğlu, Kandemir Konduk, Niyazi Yoltaş ve Agim Sulaj’a 2023 yılı Aziz Nesin Mizah Ödülleri verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yazarımız Vecdi Sayar’ın direktörlüğünü üstlendiği festivalin açılışında Ali Poyrazoğlu, “Habanera Makamı” adlı müzikli oyunu sergiledi. Oyunda, Poyrazoğlu’na Çiğdem Erken Quartet eşlik etti. Poyrazoğlu oyun bitiminde mizahın usta isimlerini andı ve sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Poyrazoğlu, “Bu salonu böyle diri tutan herkese başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e sonsuz teşekkür sunuyorum. Umarım şuan olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de bizleri bir araya getirir. Böyle bir geceyi birlikte geçirmek bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu festivale ilişkin ayrıntılı bilgiye İzmir Mizah Festivali’nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Festivalin programı şöyle:

• 13 Aralık Çarşamba APİKAM Kitap Kafe: “Romanda, Öyküde, Şiirde Mizah” paneli olacak. Prof. Nevzat Kaya’nın yöneteceği panele Ahmet Önel, Atay Sözer, Seray Şahinler katılacak.

• 14 Aralık Perşembe APİKAM Kitap Kafe: “100. Yılda Cumhuriyetin Mizahı” panelinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yayınladığı “Cumhuriyetin Mizahı” kitabının yazarları Ömer Türkeş, Yasin Kayış, Turgut Çeviker ve Prof. Oğuz Makal konuşacak.

• 15 Aralık Cuma İzmir Sanat: “Oyun İşleri”nden Şükrü Veysel Alankaya’nın Gogol’den uyarlayıp yönettiği “Palto” oyunu İzmir Sanat’ta sergilenecek.

• 16 Aralık Cumartesi İzmir Sanat: Sinemamızın mizah klasiklerinden Mert Baykal’ın yönettiği, Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Bülent Kayabaş’ın başrolleri paylaştığı “Pardon”, Sırrı Süreyya Önder ve Muharrem Gülmez’in yönettiği “Beynelmilel” filmleri seyirciyle buluşturulacak.

• 17 Aralık Pazar İzmir Sanat: Geçen yıl Avrupa’nın en başarılı animasyon filmi seçilen ve ayrımcılık temasını işleyen AlainUghetto’nun İtalya, Fransa, Belçika, İsviçre, Portekiz ortak yapımı “Köpekler ve İtalyanlar Giremez” filmi gösterilecek.