Gülistan için komisyon kurun

Dersim'de 4 yıldır kayıp olan Gülistan Doku'nun ailesi kızlarının bulunmasını bekliyor. Abla Doku "Araştırma komisyonu kurulmalı. Gerekirse 600 vekille konuşurum" dedi.

Kayhan AYHAN

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Geçtiğimiz ay Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Emniyet Müdürü Hakan Duman’la görüştü ve dosyanın yeniden inceleneceği sözünü aldı. Abla Doku "Gülistan bugün öğretmen olacaktı, hayali vardı. Bu ülkede yaşayan kimsenin çocuğu güvende değil. TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmalı" diye konuştu.

Yeni vali Tekbıyıkoğlu ile görüşen abla Doku'nun talepleri üzerine güvenlik güçlerince ekip kurularak dosyanın baştan sona kadar inceleneceği belirtilmişti. Görüşmenin ardından ise Doku dosyasında baş şüpheli Zeinal A.’nın, babası E.Y.’ye ait olan ve polis tutanağında olaydan bir gün önce Gülistan’ın zorla bindirilmeye çalışıldığı belirtilen otomobilin, soruşturmanın açıldığı 7 Ocak’ta il dışına çıkarıldığı ve yaklaşık bir hafta sonra tekrar kente getirildiği ortaya çıkmıştı.

SESİMİZİ KİMSE DUYMUYOR GİBİ

Doku’nun ablası Aygül Doku, son yaşananları BirGün'e değerlendirdi. Araştırma komisyonu kurulması için Ankara’ya gittiklerini belirten abla Aygül Doku, “600 vekilden bir araştırma komisyonu kurulmasını istemiştik ve Adalet Bakanı ile görüşecektik. MHP, ‘AKP kabul ederse biz de kabul ederiz’ dedi. O komisyon da hâlâ kurulmadı. Komisyonun kurulmasını yeniden isteyeceğiz. Ankara’ya gittiğimizde eski bakan Bekir Bozdağ ile görüştük. Bozdağ bize, ‘Cumhurbaşkanımız duyarsa çok kızar, bu dosyayı ben kendim inceleyeceğim’ dedi fakat sonuç çıkmadı. Ardından Cumhurbaşkanıyla görüştük. ‘Bir Rus vatandaşı benim vatandaşıma bunu nasıl yapar? Gereken ne varsa yapılacak’ dedi” diye konuştu. Doku, şöyle devam etti: “Gülistan bugün öğretmen olacaktı, hayali vardı. Okuyup ülkesine, milletine hizmet edecekti. Gülistan’dan sonra Munzur Üniversitesi’nde tercihler neredeyse yarı yarıya düştü. Bu ülkede yaşayan kimsenin çocuğu güvende değil. Gülistan’ın karanlıkta kaldığı yerde siz adaletin aydınlığından bahsedemezsiniz. Bazen ‘Gülistan Doku nerede?’ sorusunu kendimize soruyoruz ve sesimizi bizim dışımızda kimse duymuyor gibi hissediyoruz."

600 VEKİLLE TEK TEK KONUŞACAĞIM

Tam 4 yıldır ‘Gülistan Doku nerede?’ sorusunu sorup hâlâ bir cevap alamadıklarına dikkat çeken Doku, bunun yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu vurguladı. Doku, “Bugün bir ailenin çığlıkları gözünüzün önünde adeta arşı aşmışsa bu ülkedeki her yetkilinin kendini sorgulaması gerekir. Bakan Ali Yerlikaya’dan umutluyuz, görüşüp dosyanın etkin ve adil bir şekilde soruşturulmasını istiyoruz. Gülistan’a ne olduğunun cevabı Zeinel A.’dadır. Ankara’ya tekrar gideceğiz gerekirse 600 vekille tek tek konuşacağım" dedi.