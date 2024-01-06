‘Gülistan nerede?’ sorusu 4 yıldır cevapsız bırakıldı

Haber Merkezi

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun kayboluşunun 4. yılında Dersim ve İstanbul’da eylem yapan kadınlar Doku’nun akıbetini sordu. Kayboluşunun yıldönümünde Dersim’e giden Doku’nun ailesi, "Gülistan 4 yıldır karanlıkta, bu karanlık son bulsun” çağrısı yaptı.

Basın açıklaması öncesinde savcı ile görüştüğünü söyleyen aile, “Araştırıyoruz” cevabını aldıklarını aktardı. Doku’nun ablası Aygül Doku “Tek isteğimiz Zaynal Abarakov yargılanıp, sorgulanması" dedi. Öte yandan İstanbul’da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri eylem yaptı. Kadınlar, "9 Kasım’da dosyanın tekrardan inceleneceğine dair yetkililer söz verdi. Bu sözlerin havada kalmasına izin vermeyeceğiz" dedi.