Gültan Kışanak, ablası Zeynep Özer'in cenazesi için Elazığ'da

Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, dün hayatını kaybeden ablası Zeynep Özer'in cenazesi için Elazığ'a getirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı iken 30 Ekim 2016’da tutuklanan Gültan Kışanak, dün hayatını kaybeden ablası Zeynep Özer'in cenazesine katılmak için Elazığ'a geldi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Kışanak'a çok sayıda jandarma eşlik ederken Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Ehlibeyt Cemevi’nde güvenlik önlemleri alındı. Kışanak, taziyeleri kabul etti.

Gültan Kışanak, özel izinle annesinin cenazesine katılmak üzere Elazığ Ehlibeyt Cemevi'ne getirildi.#GültanKışanak pic.twitter.com/Ey4sr3etcH — eyüp hanoğlu (@eyup_hanoglu) August 9, 2023

Zeynep Özer, Elazığ merkez Sün köyünde toprağa veriliyor. Kışanak'ın avukatları, dün müvekkillerinin cenazeye katılması için başvurmuş ve başvuru kabul edilmişti.

Cenazeye Yeşil Sol Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, eski HDP Dersim Milletvekili Alican Ünlü, Eski Diyarbakır Barosu Başkanı ve Kışanak'ın avukatı Cihan Aydın ve birçok partili katıldı.

Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Zeynep Özer, dün hayatını kaybetmişti. Gültan Kışanak, cezaevindeyken izinle katıldığı babasının cenaze töreninden sonra ağabeyi Cumali Özer'i de kaybetmişti.