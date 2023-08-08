Gültan Kışanak’ın ablası Zeynep Özer hayatını kaybetti
Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak'ın ablası Zeynep Özer, hayatını kaybetti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı iken 30 Ekim 2016’da tutuklanan Gültan Kışanak'ın ablası Zeynep Özer, Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zeynep Özer bir süredir böbrek yetmezliğinden dolayı tedavi görüyordu.
Haberi partisinin bugünkü grup toplantısında paylaşan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kışanak'a ve Özer'in sevenlerine başsağlığı diledi.
Kışanak’ın ablası Zeynep Özer, Elazığ merkez Sün köyünde toprağa verilecek.
Tigris Haber, Gültan Kışanak'ın avukatlarının, ablasının cenazesine katılması için izin başvurusu yaptığını aktardı.
Gültan Kışanak, cezaevindeyken izinle katıldığı babasının cenaze töreninden sonra ağabeyi Cumali Özer'i de kaybetmişti.