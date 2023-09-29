Gültekin Uysal: Aday konusunu son toplantıya bırakmadık

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday tartışmasının son toplantıya bıraktığı iddiasını yalanladı. Uysal, her siyasi partinin süreç içerisinde değerlendirmeler yaptığını söyledi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde aday belirleme sürecine ilişkin konuştu.

Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'aday meselesinin son toplantıya bırakılmasına' ilişkin sözlerini yalanladı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Gültekin Uysal, “Aday konusunu son toplantıya bırakmadık. Her siyasi parti karşılıklı olarak değerlendirmelerini yaptı” ifadelerini kullandı.

Gültekin ayrıca 28 Mayıs seçimlerinde muhalefetin aldığı yüzde 48'lik oyun önemli olduğunu savundu. Uysal, "Bu yüzde 48’i pamuklara sarmak zorundayız" ifadesini kullandı.

"ADAYI TARTIŞMAYI SON TOPLANTIYA BIRAKMADIK"

Uysal, 6'lı Masa'nın aday belirleme süreci hakkında şunları söyledi:

"Tartışma yürütülmez olur mu? Uluslararası ilişkilerde de bu böyledir. Devlet başkanları düzeyinde bir toplantı düzenlenirken o toplantının öncesinde, arkasında pek çok hazırlıklar yapılır. Bu süreç içerisinde her siyasi parti kendi içinde de değerlendirmeler yaptı. Kamuoyunun önünde birtakım açıklamalara bağlanmasa da her siyasi parti usul ve esasla ilgili değerlendirmelerini yaptı. Netice itibariyle cumhurbaşkanlığı seçimi bir kişi karakteri üzerinden sürüklenecek bir seçim. İçinde bulunduğumuz tarihi şartların, ülkenin şartlarının, siyasetin şartlarının, siyasetin güç dengelerinin ortaya koyduğu sınırlar var, imkanlar var, riskler var. O çerçevede herkes değerlendirdi."

"YÜZDE 48’İ PAMUKLARA SARMAK ZORUNDAYIZ"

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci tur seçiminden sonra yaptığı değerlendirmeyi de paylaşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal şunları ifade etti:

"Benim 28’i akşamı altını çizdiğim temel değerlendirme şu oldu: Cumhuriyet'ten yana, demokrasiden yana irade koymuş yüzde 48’lik toplumsal muhalefet dinamiğini ayakta tutmak birincil vazifemiz. İkinci turun sonunda, 28’i akşamı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de bu değerlendirmemi ilettim. Sonuçta ikinci turu yüzde 60’a 40 gibi bir dengeyle bitirme hedefi vardı, bu olmadı. Karşımızda yüzde 35’e düşen bir iktidar ile itirazı olan yüzde 65’lik bir kesim vardı. Bize düşen vazife itirazı olan bu yüzde 65’lik kitleyi azami düzeyde sandığa götürmek, bunun için gerekli enstrümanları, usulleri ortaya koymaktı. O usul ve enstrümanları ortaya koymakta eksikliklerimiz oldu ki bu netice ortaya çıktı. Ama bütün olumsuzluklara, hukuksuzluklara, dayatmalara rağmen bunun için irade koymuş bir toplumsal kesim oluştu. Bu iradeyi koyan kitlenin psikolojisini bırakın kırmayı motivasyonunu daha da arttıracak bir tutum sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Bu yüzde 48’i pamuklara sarmak zorundayız."

"YENİ ANAYASA KONUSUNDA UYANIK OLMAK LAZIM"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Uysal, bu süreçte muhalefetin dikkatli olması gerektiğini söyledi. 2010 referandumunu da hatırlatan Uysal, "Ortada bir kazan kaynıyor. Sayın Erdoğan’ın sürekli o kazanın altına bir odun atması lazım. Bu numaraları gördük" yorumunda bulundu.

Uysal, "Bugün de amaçları üzüm yemek değil bağcı dövmek. İktidarın demokrasi, hukuk devleti, temel hak hürriyetlerle ilgili 20 yıllık şeceresi ortada. ‘Gömlek değiştiriyoruz’ diyerek giydikleri demokrasi gömleğinin ne kadar bol geldiği de ortada. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımayan hakimleri yüksek yargıya üye yapan, bakan yardımcısı yapanlar bugün yeni anayasa yapacakmış. O açıdan çok dikkatliyiz. Parti olarak biz de bütün bu sürece bir azami dikkat kesilerek hazırlığımızı yapacağız. Muhalefete karşı yürütülecek bir kumpas kampanyasına karşı da hazırlıklı olmak lazım. Bu ülkenin temel değerlerini gereksiz tartışmaya açmanın esnetmenin yolu olarak bu tartışmaları iktidar geçmişte de yaptı. O açıdan çok uyanık olmak lazım" ifadelerini kullandı.