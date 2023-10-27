Gümüşhane’deki KYK yurtlarında asansör faciası protesto edildi

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, Aydın'daki KYK yurdunda asansörde yaşamını yitiren Zeren Ertaş’ın ölümünü protesto etti.

Video: Cevahir Topaloğlu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışırken yaşamını yitiren 22 yaşındaki Zeren Ertaş’ın ölümüne ilişkin protestolar devam ediyor.

Gümüşhane’de akşam saatlerinden itibaren, Gümüşhane Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi KYK Erkek Yurdu'nda ve Zeynep Ana Kız Yurdu'nda öğrenciler, yaşanan olayı protesto etti.

Eylem sırasında öğrenciler, 'Katil KYK', 'Aydın KYK istifa' sloganları attı.

Öğrenciler alkış ve ıslıklarla KYK yönetimlerini protesto etti.