Gündemi sarsan ‘Profesör Kabus’la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ‘Profesör Kabus’ başlıklı haberiyle gündeme gelen Psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında yeni detaylarla ulaşıldı. Buna göre Zoroğlu, manipüle ettiği çocukları Ümraniye ve Erenköy’deki bazı evlere götürmüş, ifadesinde de ‘maksadığını aştığını’ söylemiş!

Çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklanan Psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Zoroğlu’nun, manipüle ettiği çocukları, “terapi/tedavi evi” adı altında gayrı resmi klinik kanaati uyandıran Ümraniye ve Erenköy’deki bazı evlere götürüldüğü ortaya çıktı.

Zoroğlu’nun çocukları ve ailelerini manipüle ederek yaptığı eziyet, BirGün yazarı Timur Soykan’ın “Profesör Kabus” başlıklı yazısı ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ulaşılan yeni detaylara göre, ilaçla manipüle edilen çocukları, onlarca kişilikleri olduğuna ve aile bireylerinin cinsel istismarı bilinçaltına gömdüklerine inandıran Zoroğlu, tedavi edilmediği taktirde çocukların intihar edecekleri şeklinde ifadelerle aileler üzerinde baskı kurdu. Bu baskı sonucu ailelerden kopardığı çocuklar, doktor tarafından “terapi/tedavi evi” olarak tanımlanan ve gayrı resmi klinik kanaati uyandıran Ümraniye ve Erenköy’deki bazı evlere götürülerek oralarda sürekli olarak “ketamin” verilmeye devam edildiği iddia edildi.

ÇOCUKLARA YURTDIŞI VAADİ

FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturmadan da yargılanan Zoroğlu’nun ilaçla kontrolsüz bırakılan çocuklara yurtdışına götürülecekleri (özellikle Belçika) ve iyi bir yaşama kavuşturulacakları yönünde vaatlerde bulunduğu saptandı.

Doktor tarafından yapılan suç duyurularıyla anne-baba hakkında ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan soruşturmalar başlatıldığı, ebeveynlerin tutuklanması sağlanmaya çalışıldığı ve adli süreçlerin şantaj unsuru haline getirildiği kaydedildi. Yapılan incelemelere göre, söz konusu doktor tarafından yapılan/yaptırılan suç duyurularında ebeveynlerin “mutlaka tutuklanması” gerektiği hususunda adli makamları yönlendirme amaçlı beyanlar kullanıldığı kaydedildi.

ÇOCUKLARA İŞKENCE VE EZİYET KAPSAMINDA TUTUKLANDI

Soruşturma dosyasındaki tüm iddiaları, bilirkişi raporlarını ve Çocuk İzleme Merkez’inin kanaatini bir araya getiren savcılık, şüpheli Prof. Dr. Süleyman S.Z.’nin ketamin ilacı sebebiyle “Uyuşturucu Uyarıcı Madde Sağlama”, “ailelerin cinsel istismar iddiasıyla soruşturma geçirmesine sebep olması sebebiyle İftira”, “mağdur çocukların psikolojik ve bedensel yönden süreklilik arz edecek şekilde zarar görmesine neden olması” nedeniyle “eziyet” suçlarından suçlu buldu.

İFADESİNDE “MAKSADIMI AŞTIM” DEMİŞ

Operasyonda kapsamında şüpheli Süleyman Salih Zoroğlu’nun işlettiği klinikte ve evinde ketaminin Keta-Control isimli veterinerler tarafından hayvanlar üzerinde kullanılan bir türü ele geçirildi. Doktor, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde hayvanlara yönelik bu ilacı yaşı küçük çocuklara terapi sırasında verdiğini, mesajlarında ve çocuklarla yaptığı görüşmelerde ‘maksadını aşan ifadeler kullanmış olabileceğini’ kabul ettiği öğrenildi.